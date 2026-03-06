Euroleague προσφορά* που δεν χάνει

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό (6/3, 21:15) ξεχωρίζει σε όλη την Ευρώπη. «Ερυθρόλευκοι» και «πράσινοι» κοντράρονται στο ΣΕΦ και έχουν ισχυρό κίνητρο για τη νίκη.

Επιπλέον, στο Ποδόσφαιρο, έχουμε ντέρμπι στη Ligue 1 ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Μονακό (21:45), ενώ στη Bundesliga η Μπάγερν Μονάχου φιλοξενεί την Γκλάντμπαχ (21:30) και έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Ο Ολυμπιακός είναι στο 18-10 και παλεύει για το πλεονέκτημα έδρας στην Ευρωλίγκα. Έχασε 99-94 από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, στην παράταση και τα χάλασε στο τέλος. Λίγο νωρίτερα, είχε χάσει το Κύπελλο, στον τελικό της Κρήτης, από τον Παναθηναϊκό με 79-68. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός είναι στο 16-13 και παλεύει να μπει στα πλέι οφ. Την περασμένη αγωνιστική είχε άλλο ένα πισωγύρισμα με την εντός έδρας ήττα με 104-99 από την Παρί. Σε ένα ματς που δεν είχε καλή εικόνα και που στο τέλος φωνάζει για φάουλ στον Χέιζ-Ντέιβις. Νωρίτερα, είχε κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στον Ολυμπιακό (79-68) και ψάχνει μία αντίστοιχα καλή εμφάνιση και στο ΣΕΦ. Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως το Under 168,5 Συνολικοί Πόντοι, στο 1.90.

Στο Ποδόσφαιρο, στη Ligue 1, παίζουν Παρί Σεν Ζερμέν και Μονακό. Η γηπεδούχος ομάδα είναι πρωτοπόρος με 57 βαθμούς και νίκησε 1-0 εκτός έδρας τη Χάβρη. Η Μονακό έχει 37 βαθμούς και παλεύει για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, ενώ την περασμένη αγωνιστική επικράτησε 2-0 της Ανζέ. Στη Fonbet θα βρείτε αρκετές αγορές και σε αξιόλογες τιμές, όπως το Over 1,5 Ημίχρονο, στο 1.85.

Εξάλλου, στη Bundesliga, η Μπάγερν Μονάχου «εκτόξευσε» ξανά τη διαφορά από την Ντόρτμουντ στο +11, κερδίζοντάς την με 3-2 εκτός έδρας στο ντέρμπι της περασμένης αγωνιστικής. Από την άλλη, η Γκλάντμπαχ παλεύει για την παραμονή και πήρε πολύτιμη ανάσα με το 1-0 επί της Ουνιόν Βερολίνου. Εδώ, το Over 3,5 Μπάγερν Μονάχου, δίνεται στο 2.10. Μάλιστα, το Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό είναι ο Αγώνας της Ημέρας, κοινώς εδώ θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

Το Τουρνουά Ποδοσφαίρου είναι σε εξέλιξη στη Fonbet και διαρκεί ως τις 13 Μαρτίου (08:00). Το ίδιο και εκείνο για το Μπάσκετ, ως την 1η Απριλίου (08:00). Επιπλέον, αυτά για το Τένις, το Πινγκ Πονγκ και το Cyber – Esports είναι μέχρι την 1η Απριλίου 2026 (08:00). Δηλώνεις συμμετοχή και κερδίζεις σούπερ δώρα*. Διεκδικείς μοναδικά έπαθλα* μέσα από τα τουρνουά που διοργανώνονται. Θυμίζουμε, η διαδικασία εγγραφής είναι απλή: Επιλέγεις εκείνο που σε ενδιαφέρει, στην αρχική σελίδα της Fonbet, δηλώνεις συμμετοχή και η συνέχεια είναι στα χέρια σου.

Μπορείτε κι εσείς να επωφεληθείτε από την προσφορά* της Fonbet στη Euroleague. Μάλιστα, αφορά τόσο τα pregame στοιχήματα, όσο και αυτά στο live. Επίσης, υπάρχει κι άλλη προσφορά*, αφορά το μεγάλο ντέρμπι της διοργάνωσης, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Θα μπορέσεις να διεκδικήσεις την κορυφή απέναντι στους άλλους παίκτες; Μπαίνεις στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, παίζεις και κερδίζεις μοναδικά έπαθλα*.

