ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

EuroLeague: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με μοναδικές προσφορές* στο Pamestoixima.gr

Bet Lock Pame stoixima

Οι ευρωπαϊκές μάχες κορυφώνονται και στο Pamestoixima.gr ζεις κάθε φάση της EuroLeague με μοναδικά δώρα*, προσφορές* και ενισχυμένες αποδόσεις* που απογειώνουν τη μπασκετική εμπειρία!

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται ξανά στα παρκέ, με στόχο νέες μεγάλες νίκες, κι εσύ έχεις την ευκαιρία να βγεις κερδισμένος* σε κάθε τους αγώνα.

Σούπερ δώρο* στα παιχνίδια της EuroLeague | Pamestoixima.gr

Παίζοντας στα παιχνίδια της EuroLeague, σε περιμένει σούπερ δώρο* που κάνει τη διαφορά! Με τα στοιχήματά σου να τοποθετούνται στις αναμετρήσεις της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ζεις τη δράση ακόμη πιο έντονα και απολαμβάνεις μοναδική επιβράβευση* κάθε στιγμή.

Ενισχυμένες αποδόσεις* στο Μονακό–Παναθηναϊκός | Pamestoixima.gr

Η «πράσινη» ομάδα ταξιδεύει στο Πριγκιπάτο για να αντιμετωπίσει τη Μονακό και το Pamestoixima.gr σου προσφέρει τις πιο δυνατές επιλογές σε ενισχυμένες αποδόσεις*:

  • Παναθηναϊκός να νικήσει, Οσμάν να κάνει 18+ πόντους και Γιουρτσεβέν να μαζέψει 7+ ριμπάουντ: 7.25* (από 5.75)
  • Παναθηναϊκός να κερδίσει, Σλούκας να δώσει 4+ ασίστ και Ερνανγκόμεζ να πάρει 8+ ριμπάουντ: 5.20* (από 4.15)
  • Πρώτος σκόρερ Κέντρικ Ναν: 2.00* (από 1.70)
  • Κώστας Σλούκας πρώτος σκόρερ: 5.75* (από 4.85)

Ενισχυμένες αποδόσεις* στο Ολυμπιακός–Χάποελ Τελ Αβίβ | Pamestoixima.gr

Στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ, σε μια αναμέτρηση που προσφέρεται στο Pamestoixima.gr με ακόμη περισσότερες ενισχυμένες αποδόσεις*:

  • Ολυμπιακός να νικήσει, Ντόρσεϊ να πετύχει 18+ πόντους και Γουόκαπ να μοιράσει 5+ ασίστ: 4.80* (από 3.80)
  • Πρώτος σκόρερ Σάσα Βεζένκοφ: 2.05* (από 1.75)
  • Ολυμπιακός να κερδίσει, Βεζένκοφ να σκοράρει 20+ πόντους και Γουόκαπ να δώσει 5+ ασίστ: 3.90* (από 3.10)
  • Φουρνιέ συνολικές ασίστ 5+: 4.25* (από 3.60)

Η δράση της EuroLeague παίζεται αλλιώς… και μόνο στο Pamestoixima.gr!
Με ενισχυμένες αποδόσεις*, μοναδικές προσφορές* και σούπερ δώρα*, κάθε φάση, κάθε καλάθι και κάθε πόντος μετράει περισσότερο.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα