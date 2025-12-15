ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
EuroLeague: «Ενισχυμένοι» Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τη διπλή αγωνιστική στο Pamestoixima.gr

Η EuroLeague ανεβάζει στροφές και στο Pamestoixima.gr βρίσκεις εβδομαδιαίες προσφορές* και ενισχυμένες αποδόσεις* που απογειώνουν τη δράση.

Η «διαβολοβδομάδα» φέρνει τέσσερις κρίσιμους αγώνες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με τις ελληνικές ομάδες να δίνουν back-to-back μάχες σε υψηλό επίπεδο. Σε λίγες ημέρες, οι «αιώνιοι» δοκιμάζουν αντοχές, βάθος και ποιότητα, σε ματς που μπορούν να καθορίσουν τη συνέχεια της σεζόν.

Εβδομαδιαία προσφορά* διπλής αγωνιστικής EuroLeague | Pamestoixima.gr

Η ελληνική δράση συγκεντρώνεται σε μία σούπερ ενισχυμένη απόδοση* στο Pamestoixima.gr:

  • Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός να κερδίσουν και τους τέσσερις αγώνες της διαβολοβδομάδας, σε ενισχυμένη απόδοση 4.75* από 4.00.

Η αγορά αφορά τα παιχνίδια Φενερμπαχτσέ-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός-Βαλένθια στις 16/12, καθώς και τα Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ και Ολυμπιακός-Βιλερμπαν στις 18/12 και 19/12, αντίστοιχα.

Φενερμπαχτσέ-Παναθηναϊκός: Ενισχυμένες αποδόσεις | Pamestoixima.gr

Οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στην Κωνσταντινούπολη σε ένα απαιτητικό εκτός έδρας, με επιλογές που συνδυάζουν αποτέλεσμα και επιδόσεις παικτών:

  • Παναθηναϊκός να κερδίσει, Σορτς 4+ ασίστ & Ερνανγκόμεθ 7+ ριμπάουντ 4.75* από 3.80
  • Σλούκας συνολικές ασίστ 8+ 3.50* από 2.90
  • Παναθηναϊκός να κερδίσει & Σλούκας 13+ πόντοι και 5+ ασίστ 5.20* από 4.15
  • Μήτογλου συνολικά ριμπάουντ 5+ 3.40* από 2.85

Ολυμπιακός-Βαλένθια: Ενισχυμένες αποδόσεις | Pamestoixima.gr

Στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός ψάχνει ακόμη μία δυνατή εμφάνιση, με τους πρωταγωνιστές του «ενισχυμένους» στο Pamestoixima.gr:

  • Πρώτος σκόρερ Βεζένκοφ 1.95* από 1.65
  • Ολυμπιακός να νικήσει, Ντόρσεϊ 18+ πόντοι & Μιλουτίνοφ 8+ ριμπάουντ 5.25* από 4.25
  • Ολυμπιακός να νικήσει, Βεζένκοφ 25+ πόντοι & 10+ ριμπάουντ 11.50* από 8.50
  • Γουόκαπ συνολικές ασίστ 8+ 3.15* από 2.60

Ακόμη περισσότερες ενισχυμένες αποδόσεις* και ειδικές στοιχηματικές επιλογές* για όλους τους αγώνες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στη EuroLeague σε περιμένουν στο Pamestoixima.gr.

*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».

