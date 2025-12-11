ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Επιστροφή στις νίκες με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (11/12)

Δοκιμασία στο Μιλάνο για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει την Αρμάνι (21:30) για την 15η αγωνιστική της Euroleague και την επιστροφή στις νίκες.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ψάχνει εφαλτήριο ανάκαμψης επί ιταλικού εδάφους μετά το τέλος του νικηφόρου σερί της.

Το 79-89 από τη Βαλένθια στο «Telekom Center Athens» ανάγκασε τους «πράσινους» σε πισωγύρισμα με τη δεύτερη εντός έδρας ήττα στον «μαραθώνιο», με το ρεκόρ πλέον στο 9-5, έπειτα από το 4/4 που τους είχε ανεβάσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το γρήγορο παιχνίδι των Ισπανών με τα πολλά ψηλά κορμιά δεν είχε καμία απάντηση από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φανερά είχε χάσει τον ρυθμό που είχε στα προηγούμενα νικηφόρα παιχνίδια, με τον Φαρίντ για πρώτη φορά μετά την έλευσή του να μην είναι επιδραστικός και τη συντριπτική πλειοψηφία των παικτών να βρίσκονται εκτός κλίματος αγώνα.

Ολίμπια Μιλάνο – Παναθηναϊκός 1(+3.5):1.94 2(-3.5):1.86

Η συνέχεια βρίσκει το «τριφύλλι» στο Μιλάνο στην αρχή ενός δύσκολου σετ αγώνων ως τις αρχές του 2026, καθώς ως τις 2/1 και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ μεσολαβούν αποστολές στην έδρα της Φενέρ (16/12) και της Ζαλγκίρις (23/12) και η εντός έδρας κόντρα με τη Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη  (18/12). 

Τον Παναθηναϊκό περιμένει η σταθερά ασταθής Αρμάνι που έχει ρεκόρ 7-7 και 3-3 στην έδρα της, όπου όμως έχει κερδίσει τους «πράσινους» σε 3/4 πρόσφατες αναμετρήσεις τους και δεδομένα προκαλεί προβλήματα σε όποιον αντίπαλο μπει στον δικό της ρυθμό.

Η ομάδα του Πέπε Ποέτα πλέον που ανέλαβε τα ηνία μετά την αποχώρηση του Έτορε Μεσίνα την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε στη Βιτόρια από τη Μπασκόνια (88-78), ενώ μεταξύ άλλων νίκησε στο Μιλάνο τον Ολυμπιακό (88-87), δείγμα του πώς μπορεί να τιμωρήσει οποιονδήποτε αντίπαλο την υποτιμήσει.

