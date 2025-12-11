Επιστροφή στις νίκες με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (12/12)

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο «Palau Blaugrana» με την Μπαρτσελόνα (21:30) για την 15η αγωνιστική της Euroleague, ώστε να επιστρέψει στις νίκες.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα την προηγούμενη αγωνιστική δεν έδωσε ποτέ τη μονομαχία με την Φενέρ στο ΣΕΦ μετά την απόφαση αναβολής λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών κι έτσι επιστρέφει στη δράση μέσω της δοκιμασίας στη Βαρκελώνη.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στο 8-5 και καλούνται να επιστρέψουν στην ευρωπαϊκή δράση μετά την ήττα στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα (91-80) όπου πλήρωσαν ακριβά την κακή τέταρτη περίοδο και το γεγονός πως δέχθηκαν επιμέρους 32-15 στο τελικό δεκάλεπτο.

Οι Πειραιώτες θέλουν να επανέλθουν στις νίκες και να ανέβουν σε θετικό ρεκόρ και εκτός έδρας (3-3 ως τώρα), συνεχίζοντας και την άκρως θετική παράδοση στη Βαρκελώνη, όπου μετρούν τρία «διπλά» στις τέσσερις τελευταίες επισκέψεις τους, συμπεριλαμβανομένου του περσινού 88-90 με το buzzer beater του Εβάν Φουρνιέ.

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 1(-1.5):1.97 2(+1.5):1.83

Ο Γάλλος σταρ επιστρέφει στη δράση και έχει τεθεί στη διάθεση του Μπαρτζώκα, ο οποίος όμως δεν υπολογίζει στον τραυματία Γουόρντ που θα λείψει για ένα μήνα κι ενώ περιμένει την ενσωμάτωση και του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος, του 30χρονου Αμερικανού γκαρντ και πρώην άσου των Pacers, Μόντε Μόρις.

Η Μπαρτσελόνα από την πλευρά της περιμένει τους Πειραιώτες με σερί δύο νικών, επί Βιλερμπάν (88-78) και Ερυθρού Αστέρα (78-89).

Η επιστροφή του Τσάβι Πασκουάλ στην τεχνική ηγεσία έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια, όπου αντικατέστησε τον Ζοάν Πεναρόγια, έχει θετική επίδραση στους Καταλανούς που έχουν ανέβει στο 9-5 και θέλουν για δεύτερη φορά στον φετινό «μαραθώνιο» σερί τριών νικών διαμορφώνοντας καλό μομέντουμ.

Η τριάδα Γουίλ Κλάιμπερν (13.2) Κέβιν Πάντερ (12.8 πόντοι) και Τόκο Σενγκέλια (12.8) ηγείται των «μπλαουγράνα» που έχουν 4-2 στην έδρα τους και 24-18 στα ματς με τον Ολυμπιακό στη σύγχρονη εποχή της Euroleague.

