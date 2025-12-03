Επιστροφή στις νίκες με ειδικά στοιχήματα και ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (04/12)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ για τη 14η αγωνιστική της Euroleague θέλοντας να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Οι «ερυθρόλευκοι» λύγισαν στη Σερβία την προηγούμενη αγωνιστική καθώς γνώρισαν την ήττα με 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα.

Για τρία δεκάλεπτα έδειχναν να έχουν τον έλεγχο, μπήκαν στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ στο 65-59 υπέρ τους και ήταν ικανοί να πάρουν ένα μεγάλο διπλό.

Από εκεί και έπειτα όμως παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και έφυγαν με σκυμμένο το κεφάλι από το γήπεδο.

Ο Σάσα Βεζένκοφ με 29 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, κατέβασε και 8 ριμπάουντ σε 33:45 λεπτά συμμετοχής αλλά δεν ήταν αρκετό για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 16 πόντους, 4/8 τρίποντα, ακολούθησε τον συμπαίκτη του πραγματοποιώντας άλλη μία καλή εμφάνιση φέτος.

Οι Πειραιώτες για 2ο σερί ματς εκτός έδρας δεν μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη στη Euroleague και με ρεκόρ 8-5 βρίσκονται στην 6η θέση. Στο ΣΕΦ βέβαια είναι σαφώς πιο δυνατοί, έχουν 4 συνεχόμενες νίκες και στοχεύουν στην 5η.

Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ 1 (-6,5): 1.92 2 (+6,5): 1.88

Από την άλλη η Φενερμπαχτσέ επικράτησε δύσκολα εντός έδρας της Μπολόνια την προηγούμενη αγωνιστική με 66-64. Σε μία αναμέτρηση που ήταν ντέρμπι καθόλη τη διάρκεια της, οι Τούρκοι ήταν πιο ψύχραιμοι στα τελευταία λεπτά και με ένα καλάθι του Μέλι στα 45 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη πήραν τη νίκη.

O Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είδε τον Μπάλντγουιν να πετυχαίνει 18 πόντους και να είναι ο μοναδικός «διψήφιος» παίκτης της ομάδας του στα 25:12 λεπτά που αγωνίστηκε.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης μετά το κακό τους ξεκίνημα στη διοργάνωση, βρίσκουν και πάλι τα πατήματα τους και μετράνε 5 σερί νίκες στη Euroleague. Κάπως έτσι έχουν ίδιο ρεκόρ με τον Ολυμπιακό και συνηθίζουν την απουσία του καλύτερου τους παίκτη την περσινή σεζόν, του Χέιζ – Ντέιβις που αποχώρησε για το ΝΒΑ.

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στη Euroleague

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.