Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό με ειδικά στοιχήματα στη Novibet!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπολόνια στο ΟΑΚΑ για την 21η αγωνιστική της Euroleague ψάχνοντας μία αντίδραση.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από μία εντός έδρας ήττα απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο την Τρίτη (06/01) και θέλουν να κλείσουν με θετικό τρόπο τη «διαβολοβδομάδα».

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν παρουσιάστηκε κατώτερο των περιστάσεων, ειδικά στο 2ο ημίχρονο και γνώρισε τη 2η σερί εντός έδρας ήττα του, μετά από αυτή στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Πλέον ο Παναθηναϊκός «έπεσε» στην 7η θέση της βαθμολογίας και δεν θέλει να χάσει άλλο έδαφος. Το μόνο που μπορεί να κρατήσει το «τριφύλλι» είναι η καλή εμφάνιση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (17 π. , 7 ρ.), η επιστροφή με καλό πρόσωπο του Ρισόν Χολμς (14π. , 6 ρ.) ενώ ο Κώστας Σλούκας με 13 πόντους και 10 ασίστ έδειξε και πάλι την κλάση του.

Αυτά βέβαια δεν ήταν αρκετά για τους «πράσινους» οι οποίοι είδαν την Αρμάνι να τους κερδίζει για 2η φορά τη φετινή σεζόν.

Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 1(-9,5): 1.92 2(+9,5): 1.88

Τώρα αντιμετωπίζει την έτερη ιταλική ομάδα της διοργάνωσης η οποία προέρχεται από μία σημαντική εντός έδρας νίκη απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας με 83-79.

Ο Ντέρικ Άλστον Τζούνιορ ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 20 πόντους ενώ είχε και 6 ριμπάουντ. Κάπως έτσι το σύνολο του Ντούσκο Ιβάνοβιτς ανέβηκε με ρεκόρ 10-10 στην 11η θέση της βαθμολογίας και συνεχίζει να έχει σοβαρές πιθανότητες για να μπει στα play in της διοργάνωσης.

Έχει αρκετά δύσκολη αποστολή στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό, του οποίου ωστόσο επικράτησε στον πρώτο γύρο στην Ιταλία με 92-75.

Το «τριφύλλι» θέλει να εκμεταλλευτεί όμως την έδρα του και να αφήσει πίσω του τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις. Έχει την ποιότητα και το ρόστερ για να το κάνει και είναι το μεγάλο φαβορί απέναντι στη Βίρτους.

