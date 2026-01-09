ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Επιστροφή στην Super League με ειδικά στοιχήματα στη Novibet! (10/01)

H Super League επιστρέφει μετά τη διακοπή την περίοδο των Χριστουγέννων και η αυλαία της 16ης αγωνιστικής «ανοίγει» με σημαντικά παιχνίδια για την κορυφή και την «ουρά» της βαθμολογίας.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι η Κηφισιά φιλοξενεί στη Νίκαια την ΑΕΛ Novibet. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από μία σπουδαία νίκη – πρόκριση με 1-0 στην έδρα του Βόλου για το Κύπελλο Ελλάδας την Τρίτη (06/01). Η ομάδα των Βορειών Προαστίων βρίσκεται πλέον στα προημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό.

Από την άλλη η ΑΕΛ Novibet ελπίζει σε ένα καλύτερο 2026, όπου στοχεύει ξεκάθαρα στη σωτηρία της. Μετά και το 0-0 την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στον Ατρόμητο συμπλήρωσε αισίως 7 αγώνες χωρίς νίκη (0-5-2) στη Super League. Με 9 βαθμούς είναι στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας και στο -3 από τη θέση που δίνει παραμονή.

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet 1: 1.68 X: 3.80 2: 5.20

Λίγο αργότερα ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι τον Ολυμπιακό. Οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στο να πάρουν μία μεγάλη πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου αλλά ηττήθηκαν στα πέναλτι (5-4) από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Σε ένα παιχνίδι όπου οι ίδιοι δημιούργησαν ελάχιστες φάσεις, προηγήθηκαν με τον Μπάκου στο 52’, ισοφαρίστηκαν 2 λεπτά  μετά και στα πέναλτι ο Καραμάνης δεν νίκησε τον Μοναστηρλή. Τώρα το ενδιαφέρον των Περιστεριωτών στρέφεται στο πρωτάθλημα όπου στόχος είναι μία θέση στα πλέι οφ 5-8.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά το 2026 κατακτώντας το Σούπερ Καπ απέναντι στον ΟΦΗ (3-0). Οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύτηκαν στην κανονική διάρκεια του αγώνα και έμειναν στο 0-0 αλλά στην παράταση πέτυχαν 3 γκολ με τους Ταρέμι, Καλογερόπουλο και Γιαζίτσι.

Στη Super Leaguem βέβαια η ομάδα του Μεντιλίμπαρ «έπεσε» στη 2η θέση της βαθμολογίας και στο -1 από την ΑΕΚ. Στόχος είναι η επάνοδος στην κορυφή.

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 1: 9.50 X: 4.80 2: 1.35

Την ίδια ώρα με το Κηφισιά – Ολυμπιακός διεξάγεται και το Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Τα «καναρίνια» παρουσιάστηκαν κατώτερα των περιστάσεων στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη την Τρίτη (06/01) την Τρίτη για το Κύπελλο και γνώρισαν την ήττα με 2-0. Δέχτηκαν 2 γκολ στο πρώτο μέρος (30’, 44’) και δεν αντέδρασαν ποτέ.

Στο πρωτάθλημα μετράνε 2 σερί ήττες με ΑΕΚ (5-0) και Βόλο (1-0) και τώρα έχουν άλλη μία δύσκολη αποστολή κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ξεπέρασε τις απουσίες του και έστω και δύσκολα πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό. Στο ματς με τον Ατρόμητο (1-1) πρωταγωνιστής ήταν ο Δημήτρης Μοναστηρλής, με τον 21χρονο τερματοφύλακα να αποκρούει την 5η εκτέλεση πέναλτι των φιλοξενούμενων και να στέλνει την ομάδα του στην επόμενη φάση.

Τώρα ακολουθεί ένα δύσκολο πρόγραμμα με σερί απαιτητικά παιχνίδια και για να παραμείνει κοντά στην κορυφή, -2 από την ΑΕΚ, θέλει τη νίκη στο Αγρίνιο.

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1: 7.80 X: 4.45 2: 1.43

