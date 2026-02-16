ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Επιστροφή στα… αστέρια με τις καλύτερες αποδόσεις από τη winmasters!

Η υπομονή τελείωσε. Το Champions League είναι ξανά εδώ με νοκ-άουτ αναμετρήσεις! Και εδώ, όπως πάντα, είναι και η winmasters για να προσφέρει τις κορυφαίες αποδόσεις που κυκλοφορούν εκεί έξω.

Κορυφαίες σαν τους… παικταράδες της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα δοκιμαστεί στην έδρα της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με φόντο την πρόκριση στους «16». Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις τιμές.

Βασίλισσα είναι αυτή και στην Ευρώπη έχει ειδικό βάρος, ακόμη περισσότερο σε νοκ-άουτ αναμετρήσεις. Αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις της κορυφαίας στοιχηματικές εταιρείας. Φαβορί οι Μαδριλένοι, με τη νίκη τους να προσφέρεται στο 1.90. Τον άσο τον συναντάμε στο 3.80 και την ισοπαλία στο 4.10.

Το δικό της ενδιαφέρον έχει και η αγορά των γκολ. Σαφές το προβάδισμα του Over αντί του Under με 1.62 αντί του 2.35, με το line να έχει τεθεί στο 2,5. Μυρίζει γκολ η αναμέτρηση.

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα!

Πάντως, σε τόσο μεγάλα ραντεβού δεν γίνεται να αγνοήσει κανείς και τις πιο ιδιαίτερες επιλογές, στα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα που πάντα έχουν άλλη γλύκα.

Το γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη το συναντάμε στο 2.55 και αυτό του Μπαπέ στο 1.74. Υπάρχουν και ωραιότατα combo, όπως η επιλογή του G/G+Οver 9,5 κόρνερ+Over 3,5 κίτρινες κάρτες που προσφέρεται στο δεδομένα ελκυστικό 5.50.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο. Εδώ να μπεί το ακόλουθο

Απίθανη προσφορά γνωριμίας με 1500 Δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* με promo code WINFEB.

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

