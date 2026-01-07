Έπαθλο* ανταμοιβής στην 21η αγωνιστική της Premier League!

Το καλύτερο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα του κόσμου, κουβαλάει την ορμή των εορταστικών ημερών και συνεχίζεται ακάθεκτο. Οι αγωνιστικές είναι πλέον 21 και σε αυτό το σημείο, βρίσκεις μία ευκαιρία μεσοβδόμαδα, που θα σου θυμίζει ευρωπαϊκή διοργάνωση. Δίνεις απαντήσεις στο Mission, για ένα super έπαθλο* που σε ανταμείβει για το παιχνίδι σου.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στην 21η αγωνιστική της Premier League!

Η Νότιγχαμ πήρε διπλό στο Ανατολικό Λονδίνο στο ξεκίνημα της 21ης αγωνιστικής. Αυτή συνεχίζεται με τις δύο επόμενες μέρες της και με το κυρίως προϊόν της.

Με 9 αγώνες να παίζουν την Τετάρτη 07 Ιανουαρίου και το σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα σε Άρσεναλ – και Λίβερπουλ την Πέμπτη 08 Ιανουαρίου, κάνεις παιχνίδι στο Mission για να φτάσεις μέχρι και την ανταμοιβή σου.

Θα χρειαστεί μόνο να συμμετέχεις στο Mission και να το ολοκληρώσεις με βάση το μηχανισμό και τις προδιαγραφές του, για να φτάσεις στο στοιχηματικό έπαθλο* ανεξάρτητα από την πορεία των προβλέψεών σου.

Στο Emirates, Άρσεναλ και Λίβερπουλ δίνουν τον τόνο, με ένα ντέρμπι παγκοσμίου επιπέδου. Σε αυτόν τον αγώνα, αν επιλέξεις αγορές με το Bet Builder Boost και αυτές κερδίσουν, θα λάβεις πριμ 50% τα κέρδη σου.

Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 626* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Τα Χριστούγεννα αυτά μπορείς να ξεκινήσεις με ένα δώρο στον εαυτό σου. Κάνοντας την εγγραφή σου στη Stoiximan, παίρνεις 300 δώρα* χωρίς κατάθεση, ενώ αν ολοκληρώσεις και τη διαδικασία της ταυτοποίησης του λογαριασμού σου (εντελώς δωρεάν η διαδικασία), θα λάβεις άλλα 326 δώρα*. Ο μήνας αυτός, με την εορταστική του αύρα, φέρνει ευκαιρίες για παιχνίδι απόλυτα συμβατό με την εποχή. Και το παιχνίδι ξεκινά εδώ!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις