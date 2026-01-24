Έπαθλο* ανταμοιβής στην 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League League!

Χωρίς ντέρμπι αλλά με πολλά και ενδιαφέροντα σημεία. Η 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League, είναι εδώ με Mission super έπαθλο* ανταμοιβής.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στην 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League!

Μετά του αγώνες της πρώτης ημέρας, η 18η αγωνιστική ολοκληρώνεται με το Άρης – Λεβαδειακός, το ΟΦΗ – Παναιτωλικός και το Ατρόμητος – Παναθηναϊκός. Παίζεις ό,τι επιλέξεις σε Bet Builder και ολοκληρώνοντας το Mission πας μέχρι το έπαθλο* ανταμοιβής.

Αυτό θα γίνει δικό σου, είτε πιάσεις τι προβλέψεις είτε όχι, αρκεί μόνο να εκπληρώσεις τις προϋποθέσεις του μηχανισμού που θέτει το Mission.

Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 1026* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Η προσφορά γνωριμίας της Stoiximan είναι εδώ με εκπληκτική προσφορά σε όλα τα είδη παιχνιδιού. Σε καλεί να γίνει κομμάτι της δράσης, κάνοντας τη στιγμή να σου ανήκει χωρίς κατάθεση, αν αποφασίσεις πως η Stoiximan είναι ο προορισμός σου για παιχνίδι. Όλα τα νέα μέλη που θα κάνουν την εγγραφή τους, θα επωφεληθούν από την πολύ δυνατή προσφορά γνωριμίας, η οποία φέρνει 500 δώρα* χωρίς κατάθεση με την εγγραφή, και ακόμα 626 με την ταυτοποίηση του λογαριασμού, διαδικασία η οποία είναι φυσικά εντελώς δωρεάν. Η στιγμή σου ανήκει και το παιχνίδι ξεκινά εδώ!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις