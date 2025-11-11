ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan γύρω από το Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις (12/11)

EUROLEAGUE 2025-2026 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΡΤΙΖΑΝ. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Με ένα γεμάτο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός πάει για την 4η σερί νίκη του. Ο αγώνας με τη Ζάλγκιρις παίζεται με Mission, μέσα από το οποίο θα μπορείς έως και μιάμιση ώρα μετά το τζάμπολ να κάνεις δικό σου ένα super έπαθλο* ανταμοιβής για το παιχνίδι σου!

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Ζάλγκιρις- Ολυμπιακός!

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, παρά τις αναποδιές (τραυματισμοί, ντεφορμαρίζεται) συνεχίζει να τοποθετείται μεταξύ αυτών που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο και φέτος. Μπορεί η τελική ευθεία να είναι ακόμα κάτι πολύ μακρινό χρονικά, ωστόσο τα ρεκόρ πρέπει να χτίζονται από τώρα. 

Μετά το χθεσινό αγώνα στο Παρίσι, το ελληνικό μπάσκετ, ετοιμάζεται να δει τον δεύτερο εν δυνάμει τροπαιούχο του στην Ευρωλίγκα να παίζει. 

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Ζάλγκιρις- Ολυμπιακός!

Το Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις περιλαμβάνεται σε Mission, μέσα από το οποίο οδηγείσαι απλά και όμορφα, μέσα από απολαυστικό στοίχημα, σε ένα έπαθλο* ανταμοιβής για τη δράση σου. 

Επιπλέον, αναζητάς όλες τις προσφορές που συνοδεύουν τον αγώνα και μπορεί να περιλαμβάνουν από πριμ στα κέρδη σου σε Bet Builder μέχρι ενισχυμένες και super ενισχυμένες αποδόσεις. 

“Προσφορά COWBOY500 με 500 Δώρα* χωρίς κατάθεση*”

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της Stoiximan, αξίζει να το κάνεις κάπου εδώ. Με την εγγραφή σου, παίρνεις αυτόματα 500 δώρα* χωρίς κατάθεση για στοίχημα και όχι μόνο. Το παιχνίδι σου μπορεί να ξεκινήσει κάπου εδώ αν το αποφασίσεις, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και μεγάλη ώθηση!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

