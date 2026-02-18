Έπαθλο* ανταμοιβής σε Europa και Conference στη Stoiximan! (19/02)

Με 32 αγώνες σε ένα βράδυ, το μόνο που θες είναι έμπνευση. Τα υπόλοιπα γίνονται εύκολα. Το στοίχημα στο Europa και το Conference League, θα είναι απλό και ελκυστικό με την προσφορά της Stoiximan η οποία μέσα από το Mission σε οδηγεί σε έπαθλο ανταμοιβής για το παιχνίδι σου. Φυσικά, με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό σε δράση, στο κυνήγι ενός σκορ πρόκρισης πριν τις ρεβάνς, οι επιλογές σου είναι μάλλον προφανείς. Επιπλέον, οι αγώνες της των ελληνικών ομάδων, καθώς και το Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ, θα προσφερθούν με Bet Builder Boost 25%.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στους αγώνες του Europa και του Conference League!

ΠΑΟΚ – Θέλτα, Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν και 30 ακόμα αναμετρήσεις μέσα σε ένα μόνο βράδυ. Ο χάρτης δύο διοργανώσεων παίρνει μορφή, λίγο πριν τους μήνες της τελικής τους ευθείας.

Εσύ επωφελείσαι με στοίχημα που ανταμείβει, ανεξάρτητα από το αν οι επιλογές σου σε πάνε ή όχι μέχρι το ταμείο. Πώς;

Με το έπαθλο* ανταμοιβής που κατακτάς αφού εκπληρώσεις τις προϋποθέσεις του Mission.

Συμμετέχεις με τις αγορές που πιστεύεις, σε όποιον από τους αγώνες θες, για να κάνεις δικό σου το στοιχηματικό έπαθλο*.

Carnival Mode On με 415 Δώρα* χωρίς κατάθεση

Τρεις από αυτούς ,προσφέρονται στη Stoiximan και με Bet Builder Boost. Αν κερδίσεις σε κάποιον εξ΄αυτών (ΠΑΟΚ – Θέλτα, Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν και Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ), θα δεις ενα πριμ 25% στα κέρδη σου.

Προσφορά* χωρίς κατάθεση* με 415* Δώρα* από τη Stoiximan!

Τα δώρα* μπορούν να δώσουν την ώθηση που μπορεί να χρειάζεται ένα νέο μέλος, τόσο στο Στοίχημα, όσο και στο Live Casino. Η προσφορά θα είναι διαθέσιμη για μερικές ημέρες και θα σε περιμένει για να την αξιοποιήσεις και να επωφεληθείς άμεσα!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις