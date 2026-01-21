Έπαθλο* ανταμοιβής με τους αγώνες του Europa League στη Stoiximan!

Με όλη την κάρτα της 7ης αγωνιστικής διαθέσιμη και δύο ελληνικές ομάδες στις επάλξεις, το UEFA Europa League παίζει για πρώτη φορά μέσα στο 2026. Το απολαμβάνεις με συμμετοχή στο Mission της Stoiximan, φτάνοντας έτσι μέχρι και το έπαθλο* ανταμοιβής, ανεξάρτητα από την έκβαση των προβλέψεών σου.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στους αγώνες του UEFA Europa League!

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Μπέτις στην Τούμπα και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο κρύο της Ουγγαρίας για να αντιμετωπίσει την Φερεντσβάρος. Όχι πως για τους μαθημένους στη θερμή Ανδαλουσία Ισπανούς, τα πράγματα θα είναι καλύτερα στην Θεσσαλονίκη. Σε κάθε περίπτωση, οι μάχες στο Europa League κορυφώνονται κι εσύ καλείσαι να είσαι εκεί που πρέπει στοιχηματικά.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στους αγώνες του UEFA Europa League!

Το παιχνίδι σου μπορεί να παιχτεί έως και τις 23:30 και τότε να κερδίσεις το έπαθλο* που σε ανταμείβει, όχι για τις προβλέψεις σου, αλλά για το ποντάρισμά σου. Η αγωνιστική περιλαμβάνει κι άλλες προσφορές, με άφθονες ενισχυμένες και super ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και Bet Builder Boost σε επιλεγμένους αγώνες.

Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 1026* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Η νέα προσφορά γνωριμίας της Stoiximan σαρώνει με τα δώρα* της. Τα κάνεις δικά σου χωρίς κατάθεση, αν αποφασίσεις πως η Stoiximan είναι ο προορισμός σου για παιχνίδι. Όλα τα νέα μέλη που θα κάνουν την εγγραφή τους, θα επωφεληθούν από την πολύ δυνατή προσφορά γνωριμίας, η οποία φέρνει 500 δώρα* χωρίς κατάθεση με την εγγραφή, και ακόμα 626 με την ταυτοποίηση του λογαριασμού, διαδικασία η οποία είναι φυσικά εντελώς δωρεάν. Η στιγμή σου ανήκει και το παιχνίδι ξεκινά εδώ!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις