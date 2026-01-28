Έπαθλο* ανταμοιβής με το Παναθηναϊκός – Ρόμα στη Stoiximan!

Η στοιχηματική δράση συνεχίζει να ανταμείβει στη Stoiximan με έπαθλα*. Παίζεις στο Mission του ΟΑΚΑ και κερδίζεις έπαθλο*.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Παναθηναϊκός – Ρόμα!

Στις 22:00 ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τη League Phase του UEFA Europa League απέναντι στη Ρόμα. Οι “gialorossi”, 6οι στην Ευρώπη και 3οι στην Ιταλία, φαντάζουν ως ένας επισκέπτης που θα περάσει από το ΟΑΚΑ εύκολα, ειδικά απέναντι σε έναν ασταθή και αναιμικό Παναθηναϊκό. Θα είναι όμως έτσι;

Τις προβλέψεις σου τις βάζεις στο Mission και αφού το ολοκληρώσεις, θα κερδίσεις ένα έπαθλο* ανταμοιβής για στοίχημα.

Είτε πιάσεις τι προβλέψεις είτε όχι, αρκεί μόνο να εκπληρώσεις τις προϋποθέσεις του μηχανισμού που θέτει το Mission.

Πέρα από το Mission, σε αυτόν τον αγώνα, παίζεις και με Bet Builder Boost που αν κερδίσεις, θα αυξήσει το ποσό σου κατά 25%. Μην χάσεις τέλος τις super/ενισχυμένες αποδόσεις, όπου μονά στοιχήματα θα σε πληρώσουν καλά αν βγουν.

Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 1026* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Η προσφορά γνωριμίας της Stoiximan είναι εδώ με εκπληκτική προσφορά σε όλα τα είδη παιχνιδιού. Σε καλεί να γίνει κομμάτι της δράσης, κάνοντας τη στιγμή να σου ανήκει χωρίς κατάθεση, αν αποφασίσεις πως η Stoiximan είναι ο προορισμός σου για παιχνίδι. Όλα τα νέα μέλη που θα κάνουν την εγγραφή τους, θα επωφεληθούν από την πολύ δυνατή προσφορά γνωριμίας, η οποία φέρνει 500 δώρα* χωρίς κατάθεση με την εγγραφή, και ακόμα 626 με την ταυτοποίηση του λογαριασμού, διαδικασία η οποία είναι φυσικά εντελώς δωρεάν. Η στιγμή σου ανήκει και το παιχνίδι ξεκινά εδώ!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις