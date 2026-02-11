Έπαθλο* ανταμοιβής με το Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας και το Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε!

Ντερμπάρες με εσάνς από συλλογικό δέσιμο, τουλάχιστον στο ένα ματς. Ο Ολυμπιακός ανοίγει τις πύλες του ΣΕΦ για το πιο ανταγωνιστικό και σημαντικό «φιλικό» της σεζόν, ενώ ο Παναθηναϊκός μία μέρα μετά, συναντά τη Φενέρμπαχτσε. Η σημασία των αγώνων είναι τεράστια και ειδικά σε αυτό το σημείο της σεζόν. Βρίσκεις χώρο για στοίχημα στους δύο αγώνες και ανταμείβεσαι με ένα έπαθλο* για τη δράση σου!

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας και το Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε!

Ο Ολυμπιακός και ο Ερυθρός Αστέρας έχουν μία κοινή κουλτούρα και ένα αληθινό συλλογικό δέσιμο. Έχουν όμως διαφορετικό στόχο και θέλω. Η νίκη θα πάει σε έναν από τους δύο και το διακύβευμα αυτό θα κάνει τον αγώνα του ΣΕΦ ελκυστικό και το δελτίο σου σκέτη πρόκληση. Ο Παναθηναϊκός, κοιτάζει τον άνθρωπο και την ομάδα που πέρυσι τον απέτρεψε από την προσπάθεια για repeat.

Ο Σάρας γυρίζει στην Καλογρέζα για να πάρει το χειροκρότημά του, αλλά και τη νίκη με τη Φενέρμπαχτσε. Νίκη την οποία για προφανείς λόγους ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα χώρο να δώσει.

Επιλέγοντας να παίξεις σε οποιονδήποτε από τους δύο αυτούς αγώνες μέσα από τις προδιαγραφές του Mission, θα λάβεις ένα έπαθλο* ανταμοιβής ανεξάρτητα από την ευστοχία των προβλέψεων σου.

Τόσο ο αγώνας του Ολυμπιακού, όσο και του Παναθηναϊκού, θα προσφερθούν στα μέλη της Stoiximan με τη λειτουργία Bet Builder Boost. Όντες προγραμματισμένοι για τζάμπολ σε διαφορετική μέρα, μπορείς να παίξεις και στους δύο με αυτή την προσφορά.

Μπορείς να ενεργοποιήσεις το κουμπί του Bet Builder Boost και αν κερδίσεις, να λάβεις ένα πριμ 25% στα κέρδη σου.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ Valentine’s προσφορά* χωρίς κατάθεση!

Με αφορμή τις ημέρες που οι ερωτευμένοι βρίσκουν μία αφορμή για δώρα, τα δικά σου τα παίρνει από τη Stoiximan. Δώρα* μπορούν να σε οδηγήσουν σε μεγάλα χαμόγελα, τόσο στο Στοίχημα, όσο και στο Live Casino. Η νέα προσφορά γνωριμία σε καλεί να γίνεις μέλος της Νο1 στοιχηματική κοινότητας και να επωφεληθείς άμεσα από όλα όσα σου προσφέρει.

