Έπαθλο* ανταμοιβής για το παιχνίδι σου στο Άρσεναλ – Τσέλσι!

Έπαθλο* ανταμοιβής για το παιχνίδι σου στο Άρσεναλ - Τσέλσι!

Ένα ακόμα Premier League ντέρμπι, φέρνει έπαθλο* ανταμοιβής. Φτιάχνεις το δικό σου δελτίο με τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί και μόλις το ολοκληρώσεις, λαμβάνεις έπαθλο*. Παράλληλα, ο αγώνας περιλαμβάνει και Bet Builder Boost, το οποίο σε περίπτωση που το δελτίο είναι κερδισμένο, σου αποφέρει πριμ 25% στα κέρδη σου.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Άρσεναλ – Τσέλσι!

Τέτοια ντέρμπι στην Premier League έχουν πολύ απρόβλεπτο αποτέλεσμα, αυτό σημαίνει ότι κάθε πρόβλεψη μπορεί να θεωρηθεί λογική και παράλογη ταυτόχρονα! 

Αν πάρεις την απόφαση να στοιχηματίσεις στον αγώνα , έχε στο μυαλό σου ως σημαντική υπενθύμιση πως θα σε ανταμείψει για τη δράση σου με ένα έπαθλο* που θα χρησιμοποιήσεις έπειτα, όπου εσύ επιθυμείς.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στο Άρσεναλ – Τσέλσι!

Μπορείς να το κάνεις δικό σου με την ολοκλήρωση του μηχανισμού του Mission, ανεξάρτητα από την πορεία και την έκβαση των προβλέψεων σου. 

Με το ίδιο δελτίο αν το επιθυμείς, μιας και το Mission είναι στημένο πάνω σε Bet Builder, μπορείς να ενεργοποιήσεις το κουμπί του Bet Builder Boost και αν κερδίσεις, να λάβεις ένα πριμ 25% στα κέρδη σου. 

Μοναδική προσφορά* χωρίς κατάθεση!

Τα δώρα* μπορούν να δώσουν την ώθηση που μπορεί να χρειάζεται ένα νέο μέλος, τόσο στο Στοίχημα, όσο και στο Live Casino. Η προσφορά θα είναι διαθέσιμη για μερικές ημέρες και θα σε περιμένει για να την αξιοποιήσεις και να επωφεληθείς άμεσα!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

