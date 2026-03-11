«Ενισχυμένο» φαβορί στα μακροχρόνια η Άρσεναλ και 0% γκανιότα στη ματσάρα Ρεάλ Μ. – Μαν. Σίτι

Απόψε ολοκληρώνονται τα πρώτα ματς της φάση των «16» και παρά την τρομακτική εξάρα της Μπάγερν επί της Αταλάντα στην Ιταλία, η Άρσεναλ εξακολουθεί να θεωρείται το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στα μακροχρόνια της Elabet.

Δείτε τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Λεβερκούζεν – Άρσεναλ, όλες τις επιλογές για τα παιχνίδια του Champions League και ανακαλύψτε τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

Η Άρσεναλ βέβαια καλείται να επιβεβαιώσει αυτόν τον ορισμό του φαβορί, ξεκινώντας με το ταξίδι στη Γερμανία. Απέναντι στη Λεβερκούζεν οι Λονδρέζοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τη φόρμα και τη σταθερότητά τους στη φετινή διοργάνωση. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έτρεξε το απόλυτο στη League Phase, κερδίζοντας και τα οκτώ παιχνίδια της για να τερματίσει στην κορυφή της βαθμολογίας. Η αγγλική ομάδα που έχει την καλύτερη επίθεση, επιστρέφει στη «BayArena» έπειτα από 24 χρόνια.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.40: Νίκη Άρσεναλ / Over 2.5 γκολ / Over 1.5 σουτ στην εστία Γιόκερες

Από την άλλη πλευρά, η σεζόν ξεκίνησε δύσκολα για τους Γερμανούς, καθώς ο Έρικ τεν Χαγκ αποχώρησε από τον πάγκο μετά από μόλις τρία παιχνίδια, με τον Κάσπερ Χιούλμαντ να αναλαμβάνει στη συνέχεια την τεχνική ηγεσία. Η Λεβερκούζεν τερμάτισε στη 16η θέση της League Phase και χρειάστηκε να περάσει από τα playoffs για να φτάσει στους «16», αποκλείοντας τον Ολυμπιακό με συνολικό σκορ 2-0. Στη Bundesliga η ομάδα του Χιούλμαντ βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, έχοντας κερδίσει μόλις τέσσερα από τα δέκα παιχνίδια μετά τη χειμερινή διακοπή.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 7.40: Ημίχρονο/ Ισοπαλία – Τελικό/ Ισοπαλία

Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ συναντιούνται ξανά, καθώς αυτή θα είναι η πέμπτη συνεχόμενη σεζόν που οι δύο ομάδες κοντράρονται στα νοκ άουτ. Η Ρεάλ τερμάτισε στην 9η θέση της League Phase και αναγκάστηκε να περάσει από τη διαδικασία των playoffs. Εκεί ξεπέρασε δύσκολα το εμπόδιο της Μπενφίκα, επικρατώντας με συνολικό σκορ 3-1 και συνεχίζοντας για 23η συνεχόμενη σεζόν την παρουσία της στη φάση των «16».

Στο «Μπερναμπέου» η Ρεάλ εμφανίζεται ιδιαίτερα δυνατή στην Ευρώπη, καθώς έχει κερδίσει τέσσερα από τα πέντε τελευταία, σημειώνοντας συνολικά 12 γκολ. Ωστόσο, η μοναδική ήττα της ήρθε απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία είχε επικρατήσει με 2-1 στη League Phase. Η Μάντσεστερ Σίτι από την πλευρά της τερμάτισε ψηλότερα στη League Phase, συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς. Μεταξύ των νικών της στη φάση αυτή ήταν και το διπλό στη Μαδρίτη. Παρότι η Σίτι έχει κερδίσει δύο φορές φέτος εκτός έδρας ισπανικές ομάδες, η παράδοση των διπλών αγώνων απέναντι σε συλλόγους της Ισπανίας δεν είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς έχει αποκλειστεί επτά φορές στις τελευταίες 10 περιπτώσεις.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.10: Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες / Under 4.5 γκολ / Over 0.5 σουτ στην εστία Ντεμπελέ

Η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται την Τσέλσι στο «Parc des Princes» για το πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Champions League, σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζευγάρια της φάσης. Οι δύο ομάδες συναντιούνται ξανά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, λίγους μήνες μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, όπου η Τσέλσι είχε επικρατήσει με 3-0 χάρη σε εξαιρετική εμφάνιση του Κόουλ Πάλμερ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν κατάφερε φέτος να εξασφαλίσει απευθείας πρόκριση στους «16», καθώς ολοκλήρωσε τη League Phase στην 11η θέση. Έτσι χρειάστηκε να περάσει από τα playoffs, όπου αντιμετώπισε τη Μονακό σε έναν γαλλικό «εμφύλιο». Η Τσέλσι από την άλλη πλευρά ολοκλήρωσε τη League Phase στην 6η θέση, εξασφαλίζοντας έτσι την παρουσία της στους «16». Οι «μπλε» είχαν απολογισμό πέντε νίκες, μία ισοπαλία και δύο ήττες στα οκτώ παιχνίδια της φάσης. Η Τσέλσι έχει επίσης θετική παράδοση απέναντι σε γαλλικές ομάδες στην Ευρώπη, καθώς μετρά έξι συνεχόμενες νίκες.

