Kingbet Kingbet

Ελληνικό πάρτι με απίθανη απόδοση στην Interwetten! (26/11)

interwetten

Την προηγούμενη αγωνιστική κατά την οποία ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε μια ομάδα – θρύλο από την Ισπανία (Μπαρτσελόνα), η απόδοση που κυνηγήσαμε (και επιβεβαιώθηκε) ήταν… 376.74 (!), με οκτώ επιλογές από τα τέσσερα παιχνίδια των εκπροσώπων μας στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις.

Ένα μήνα (και κάτι) αργότερα, η Interwetten.gr επανέρχεται με παρόμοια τακτική και απόδοση 210.60, η οποία προκύπτει επίσης από τέσσερα Bet Builder με συνολικά οκτώ επιλογές από τις αναμετρήσεις που θα δώσουν το επόμενο διήμερο Ολυμπιακός (Champions League), Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ (Europa League) και ΑΕΚ (Conference League).

Έχουμε και λέμε: Στο «Καραϊσκάκης» και στο ματς Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (Τετάρτη 26/11, 22:00), να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να βρει δίχτυα για τον νταμπλούχο Ελλάδας ο πάντα αξιόπιστος Μεχντί Ταρέμι.

Στην Τούμπα και στην αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Μπραν (Πέμπτη 27/11, 19:45), νίκη του φορμαρισμένου Δικεφάλου του Βορρά και να βρει δίχτυα ξανά ο Τάισον, μετά και τα δύο γκολ του στο ματς πρωταθλήματος με την Κηφισιά.

Στο Ολυμπιακό Στάδιο και στην μονομαχία Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς (27/11, 22:00), να φτάσει στη νίκη η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ και να σκοράρει ένας από τους πιο σταθερούς παίκτες της, ο Φίλιπ Τζούρισιτς.

Και, στο «Αρτέμιο Φράνκι» της Φλωρεντίας και στο αντάμωμα της Φιορεντίνα με την ΑΕΚ (27/11, 22:00), να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να βρει δίχτυα ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος έχει ξεχωριστό κίνητρο, αφού αντιμετωπίζει μια από τις ομάδες στις οποίες έχει αγωνιστεί στο παρελθόν.

Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting!

Η δράση, βεβαίως, δεν έχει μόνο… ελληνικό άρωμα, αφού απόψε ολοκληρώνεται η πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και ακολουθούν αύριο (27/11) κρίσιμοι αγώνες σε Europa League και Conference League.

Ξεχωρίζουν το ντέρμπι κορυφής Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου (26/11, 22:00) και οι αναμετρήσεις Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν (26/11, 22:00) και Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ (26/11), ενώ το αυριανό πρόγραμμα περιλαμβάνει Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου (27/11, 19:45), Φέγενορντ – Σέλτικ (27/11, 19:45), Μπέτις – Ουτρέχτη (27/11, 22:00) και Στρασμπούρ – Κρίσταλ Πάλας (27/11, 22:00).

Η Interwetten.gr… παίζει μπάλα με αγώνες με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις, την ώρα που ολοκληρώνεται η 13η αγωνιστική της Euroleague, με την αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός (26/11, 20:30) και δεκάδες αγορές σε στατιστικά παικτών, με πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, κοψίματα, τρίποντα και πάει λέγοντας!

Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο.

* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

