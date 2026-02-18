Ελληνικό νταμπλ με απίθανη απόδοση στην Interwetten!

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν και θα ψάξει την υπέρβαση επί γερμανικού εδάφους την επόμενη Τρίτη (24/02, 22:00), προκειμένου να ανατρέψει το εις βάρος του 2-0 και να προκριθεί στους «16» του Champions League.

Την σκυτάλη από τους Ερυθρόλευκους παίρνουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, οι οποίοι αναζητούν με την σειρά τους το πρώτο βήμα πρόκρισης στους «16» του Europa League, την ώρα που η ΑΕΚ περιμένει πιθανούς αντιπάλους στους «16» του Conference League.

Ο Δικέφαλος του Βορρά φιλοξενεί την Θέλτα (Πέμπτη 19/02, 19:45) στην Τούμπα, όπου φέτος είναι αήττητος σε όλες τις διοργανώσεις (16 νίκες – πέντε ισοπαλίες σε 21 παιχνίδια), με στόχο να καταφέρει ό, τι και με την τελευταία ισπανική ομάδα (Μπέτις) που επισκέφτηκε το απόρθητο «κάστρο» του: Να νικήσει, ει δυνατόν και χωρίς να δεχθεί γκολ.

Το Τριφύλλι, από την πλευρά του, υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την σκληροτράχηλη Βικτόρια Πλζεν (19/02, 22:00), σε μια μονομαχία που θα παίξει σημαντικό ρόλο και στην προσπάθεια της Ελλάδας να… αρπάξει από την Τσεχία την δέκατη θέση στην βαθμολογία της UEFA.

Η Interwetten.gr επιμένει… ελληνικά με απίθανη απόδοση 24.94*, η οποία προκύπτει από δύο Bet Builder με συνολικά έξι επιλογές από τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, στον δρόμο προς την 16άδα της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης.

Έχουμε και λέμε: Στην Τούμπα, να νικήσει ο ΠΑΟΚ, να σημειωθεί πάνω από 1,5 γκολ συνολικά και να βρει δίχτυα ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος προορίζεται για βασικός από τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Και στο ΟΑΚΑ νικητής να είναι ο Παναθηναϊκός, να εκτελεστούν πάνω από 7,5 κόρνερ συνολικά και να σημειώσει ο Ανδρέας Τετέι το πρώτο ευρωπαϊκό του γκολ με την πράσινη φανέλα.

Το πρόγραμμα της ημέρας, βεβαίως, είναι πολύ πλούσιο, με συναρπαστικές αναμετρήσεις όπως Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ (19:45), Σέλτικ – Στουτγκάρδη (22:00), Γιαγκελόνια – Φιορεντίνα (22:00) και Ομόνοια – Ριέκα (22:00).

Η Interwetten.gr παίζει… μεγάλη μπάλα με αγώνες με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις, σε μια βραδιά που και το μπάσκετ έχει την τιμητική του.

Μαρούσι – Ολυμπιακός (17:00) και Ηρακλής – Παναθηναϊκός (20:00) βγάζουν το ζευγάρι του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, παρέα με δεκάδες ειδικές στατιστικές κατηγορίες για πόντους, ριμπάουντ, ασίστ και πάει λέγοντας.

