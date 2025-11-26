Ελληνική Πέμπτη στην Ευρώπη σημαίνει και άπαιχτες αποδόσεις στη winmasters!

Τα έχουμε πει πολλάκις και θα το λέμε με κάθε πιθανή ευκαιρία. Οι Πέμπτες έχουν τη δική τους, ξεχωριστή, αίγλη, καθώς οι ελληνικές ομάδες δεσπόζουν στα ευρωπαϊκά σαλόνια.

Για μία ακόμη εβδομάδα, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ρίχνονται στην «αρένα», διεκδικώντας τη διάκριση εκτός συνόρων. Και τι καλύτερο, από το να συνοδευτεί αυτή από τις κορυφαίες αποδόσεις της winmasters;

Ας τα πάρουμε χρονικά και ας ξεκινήσουμε με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπραν στη Θεσσαλονίκη στις 19:45, για την πέμπτη αγωνιστική του Europa League.

Ένα παιχνίδι που είναι στα χέρια του «δικεφάλου», ο οποίος είναι και το ακλόνητο φαβορί στο 1.59. Αρκετά πιο ψηλά η ισοπαλία (4.35), ακόμη ψηλότερα το διπλό των Νορβηγών, στο 5.70.

Παραμένουμε στην ίδια διοργάνωση, αφού στις 22:00 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο «ΟΑΚΑ» τη Στουρμ Γκρατς. Αγώνας που θα κρίνει επίσης πολλά, για το μέλλον του «τριφυλλιού» στην Ευρώπη.

Το πάνω χέρι το έχει η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, με τον άσο να είναι στο 1.70 της winmasters. Το διπλό των Αυστριακών προσφέρεται στο υψηλό 5.30, με την ισοπαλία να συναντάνται στο 3.85.

