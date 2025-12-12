Elabet: Λίβερπουλ χρειάζεται μία «Ενισχυμένη» αντίδραση υποδεχόμενη την Μπράιτον

Για το απόγευμα του Σαββάτου το βλέμμα στην Premier League στρέφεται στο «Άνφιλντ». Σε ένα παιχνίδι με έντονο υπόβαθρο, ερωτηματικά και ξεκάθαρη βαθμολογική σημασία, Λίβερπουλ και Μπράιτον αναζητούν αντίδραση μετά τα στραβοπατήματα της προηγούμενης αγωνιστικής και ενώ οι Reds βρίσκονται σε μία πιο ειδική δομική κρίση.

Η Μπράιτον φτάνει στο Μέρσεϊσαϊντ με ανάμεικτα συναισθήματα. Το 1-1 με τη Γουέστ Χαμ άφησε γεύση χαμένης ευκαιρίας, με την ομάδα του Χίρτσελερ να δείχνει μπλοκαρισμένη δημιουργικά και να βρίσκει απάντηση μόνο στο φινάλε. Παρά τη σταθερή βαθμολογική της θέση (8η, ισόβαθμη με τη Λίβερπουλ), το momentum δεν είναι ιδανικό, καθώς αγνοεί τη νίκη σε ματς Δεκεμβρίου εδώ και οκτώ παιχνίδια Premier League. Θετικό στοιχείο, ωστόσο, η αμυντική της συμπεριφορά εκτός έδρας, με δύο σερί clean sheets.

Απέναντί της, η Λίβερπουλ μοιάζει να παλεύει με τον ίδιο της τον εαυτό. Η αβεβαιότητα γύρω από τον Μοχάμεντ Σαλάχ, η φθίνουσα επιρροή του στο παιχνίδι και η σχέση του με τον Άρνε Σλοτ, έχουν γίνει κεντρικό θέμα συζήτησης. Αγωνιστικά, οι «Κόκκινοι» πληρώνουν την αστάθεια: 10η θέση, 23 βαθμοί και η χειρότερη εκκίνηση πρωταθλητή εδώ και σχεδόν μια δεκαετία. Τα αμυντικά προβλήματα είναι ξεκάθαρα, με 24 γκολ παθητικό σε 15 αγωνιστικές, όμως το «Άνφιλντ» παραμένει σημείο αναφοράς, αφού μόλις μία φορά έχει φύγει νικήτρια η Μπράιτον από εκεί στο πλαίσιο της Premier League. Βέβαια, είναι τέτοιοα η ποιότητά της, ώστε μέσα απ’ όλα αυτά, να μπορεί να κάνει διπλό στην Ίντερ.

Στη Λειβαδιά, το ματς έχει χαρακτήρα ανάγκης και φόρμας. Η ΑΕΛ πηγαίνει με νέο προπονητή (τρίτος στη σεζόν) και επτά σερί παιχνίδια χωρίς νίκη, κουβαλώντας πίεση και αμυντικά προβλήματα. Από την άλλη, ο Λεβαδειακός αποτελεί μία από τις πολύ ευχάριστες εκπλήξεις της σεζόν, με την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος και ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Παίρνει ρίσκα, σκοράρει πολύ και εντός έδρας ανεβάζει τον ρυθμό, κάτι που δημιουργεί προϋποθέσεις για ανοιχτό παιχνίδι.

Το μπασκετικό ΑΕΚ – Παναθηναϊκός έρχεται σε χρονικό σημείο όπου και οι δύο ψάχνουν αντίδραση. Η ΑΕΚ δείχνει σκληρή, με πνεύμα και αντοχές, όπως φάνηκε και στο πρόσφατο ευρωπαϊκό της ματς, ενώ στο γήπεδό της ανεβάζει πάντα ένταση και κατοχές. Ο Παναθηναϊκός, αντίθετα, έρχεται από δύο βαριές διαδοχικές ήττες στην Ευρωλίγκα και εμφανή αμυντικά κενά, ειδικά στη ρακέτα. Η προϊστορία δείχνει παιχνίδι υψηλού ρυθμού, όπου οι γηπεδούχοι μπορούν να βρουν επιθετικές λύσεις απέναντι σε μία ομάδα που δεν μπορεί να βρει τις ισορροπίες της δυναμικής της.

