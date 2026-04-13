Εκκίνηση εβδομάδας με ενισχυμένες αποδόσεις!

Η αγωνιστική δράση στα μεγάλα πρωταθλήματα κορυφώνεται τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4) με σημαντικές αναμετρήσεις.

Η 32η αγωνιστική της Premier League ολοκληρώνεται στο «Old Trafford» με την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λιντς (22:00) που έχουν εντελώς διαφορετικούς στόχους.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» του Μάικλ Κάρικ με 55 βαθμούς βρίσκονται στην 3η θέση, προερχόμενοι από το εκτός έδρας 2-2 με την Μπόρνμουθ. Αντίστοιχα τα «παγώνια» του Ντάνιελ Φάρκε ψάχνουν βαθμούς στη μάχη της σωτηρίας, έχοντας 33 (15η θέση), με έξι αγώνες χωρίς «τρίποντο» και τέσσερις χωρίς γκολ.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς 1:1.65 X:4.05 2:5.05

Στη La Liga η 31η αγωνιστική ολοκληρώνεται στο «Ciutat de Valencia» όπου η Λεβάντε περιμένει τη Χετάφε (22:00).

Οι γηπεδούχοι του Λουίς Κάστρο μετά την ήττα από τη Σοσιεδάδ (2-0) παραμένουν στους 26 βαθμούς και στην προτελευταία θέση, την ώρα που η ομάδα του Χοσέ Μπορδαλάς χάρη στο 2/2 των τελευταίων αγωνιστικών με Εσπανιόλ (1-2) και Μπιλμπάο (2-0) έχει ανέβει στην 8η θέση με 41 βαθμούς.

Λεβάντε – Χετάφε 1:2.80 X:3.00 2:2.80

Στη Serie A η 32η αγωνιστική ρίχνει την αυλαία της στο «Artemio Franchi» όπου η Φιορεντίνα αντιμετωπίζει τη Λάτσιο (21:45). Οι γηπεδούχοι «βιόλα» του Πάολο Βανόλι προσπαθούν να αποσπαστούν από τις τελευταίες θέσεις, με 32 βαθμούς (15η θέση) έχοντας πάντως καλό σερί εσχάτως με δύο νίκες και δύο ισοπαλίες μετά το 0-1 στη Βερόνα.

Οι «λατσιάλι» του Μαουρίτσιο Σάρι είναι στην 9η θέση με 44 βαθμούς, μετρώντας αήττητο τεσσάρων αγωνιστικών, με τελευταίο το 1-1 με την Πάρμα έπειτα από τρεις συνεχόμενες επιτυχίες.

Φιορεντίνα – Λάτσιο 1:2.35 X:3.00 2:3.45

