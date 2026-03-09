Εκκίνηση εβδομάδας με ενισχυμένες αποδόσεις!

Το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της Δευτέρας έχει στη «φαρέτρα» σημαντικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Για τη Super League, ο Παναιτωλικός φιλοξενεί στο Αγρίνιο την Κηφισιά σε ένα κομβικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.

Τα «καναρίνια» έχουν απόσταση πέντε βαθμών από τη ζώνη του υποβιβασμού και με μία νίκη θα κάνουν τεράστιο βήμα για την παραμονή τους.

Προέρχονται βέβαια από δύο σερί ήττες, χωρίς να έχουν σκοράρει, και τώρα θέλουν να βγάλουν αντίδραση.

Από την άλλη η Κηφισιά με 24 βαθμούς μπορεί να νιώθει σαφώς πιο άνετα ενώ είναι ακόμα ζωντανή στο «κυνήγι» μίας θέσης στα play off 5-8.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων δεν έχει κάνει και την καλύτερη πορεία μέσα στο 2026, έχοντας μόλις μία νίκη σε οκτώ ματς στο πρωτάθλημα αλλά το τελευταίο διάστημα δείχνει ότι βρίσκει τα πατήματα της.

Παναιτωλικός – Κηφισιά 1: 2.45 X: 2.90 2: 3.40

Στη La Liga η Εσπανιόλ υποδέχεται την Οβιέδο ψάχνοντας μία νίκη μετά από καιρό. Οι Καταλανοί δεν έχουν πανηγυρίσει μέσα στο 2026, έχουν πέσει στην 7η θέση και κινδυνεύουν να χάσουν την έξοδο τους στην Ευρώπη.

Έχουν μία σημαντική ευκαιρία για ένα θετικό αποτέλεσμα, απέναντι στην ουραγό Οβιέδο η οποία βέβαια παίζει τα ρέστα για την παραμονή της.

Απέχει εννιά βαθμούς από τις θέσεις που οδηγούν στη σωτηρία της και κάθε ματς για την ίδια είναι και ένας τελικός. Η αλήθεια είναι ότι με βάση την εικόνα της, είναι η χειρότερη ομάδα της κατηγορίας και δύσκολα θα κάνει την ανατροπή.

Εσπανιόλ – Οβιέδο 1: 1.91 X: 3.35 2: 4.40

Στην Ιταλία, η Λάτσιο υποδέχεται τη Σασσουόλο για την 28η αγωνιστική της Serie A. Οι «λατσιάλι» δεν διανύουν την καλύτερη τους σεζόν στο πρωτάθλημα, έχουν μείνει εκτός στόχων και απλά περιμένουν να τελειώσει η σεζόν.

Μετρούν τέσσερις σερί αγωνιστικές χωρίς νίκη και όλη η προσοχή της πλέον είναι στο Κύπελλο. Εκεί ήρθε ισόπαλη (2-2) στο πρώτο παιχνίδι με την Αταλάντα για τα ημιτελικά και περιμένει τον επαναληπτικό.

Από την άλλη η Σασσουόλο βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχοντας τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα και πέντε στα τελευταία έξι παιχνίδια. Έχει ανέβει στην 9η θέση και έχει πολύ ανεβασμένη ψυχολογία για τη συνέχεια της Serie A.

Λάτσιο – Σασσουόλο 1: 2.25 X: 3.15 2: 3.45

