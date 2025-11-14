ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Είδες τη «Χρυσή Ενίσχυση» με σκόρερ τον Τζόλη στο Ελλάδα – Σκωτία; (15/11)

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στη δράση γνωρίζοντας ότι το ταξίδι προς το Μουντιάλ του 2026 τελείωσε νωρίτερα απ’ όσο περίμενε. Οι ήττες από Δανία και Σκωτία «έκοψαν» την πορεία και μετέτρεψαν το αποψινό ματς σε ευκαιρία για δοκιμές, αντίδραση και ένα μικρό ποδοσφαιρικό ξέσπασμα μετά το αντίστροφο 3-1 στη Γλασκώβη ένα σκορ που άφησε αίσθημα αγωνιστικής αδικίας. Ο Γιοβάνοβιτς αναμένεται να ανοίξει το rotation, να δώσει χρόνο σε νέα πρόσωπα και να χαρτογραφήσει καθαρά την επόμενη μέρα μιας ομάδας που χρειάζεται ηρεμία, σταθερότητα και νέα ταυτότητα.

ΧΡΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ στο 4.30: Τζόλης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Η Σκωτία ταξιδεύει στην Αθήνα σε εντελώς διαφορετικό mood: έχει εξασφαλίσει θέση στα πλέι-οφ και κυνηγά πλέον την απευθείας πρόκριση. Με τρεις συνεχόμενες νίκες και αήττητο πέντε αγώνων, μπαίνει στο ματς με αυτοπεποίθηση και το μεγαλύτερο κίνητρο της τελευταίας 25ετίας, αφού από το 1998 έχει να βρεθεί σε τελικά Μουντιάλ. Η παράδοση είναι ισορροπημένη (3 νίκες η Ελλάδα, 2 η Σκωτία), κάτι που κρατά το παιχνίδι ανοιχτό παρά το διαφορετικό momentum.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Ελλάδα – Σκωτία, όλα τα ειδικά παικτών και τα ενισχυμένα bet builders των προκριματικών, και ανακαλύψτε τη  Super Προσφοράς* Γνωριμίας 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.00: Ισοπαλία/Ελβετία & Under 6.5 γκολ

Η Ελβετία πλησιάζει στο τέλος της προκριματικής πορείας με την ηρεμία μιας ομάδας που έχει ήδη κάνει… τη μισή δουλειά. Η παρουσία της στην πρώτη δυάδα θεωρείται δεδομένη, όμως ο στόχος πλέον είναι η πρωτιά. Το 0-0 στη Σλοβενία σταμάτησε το νικηφόρο σερί, όχι όμως τη συνολική εικόνα απόλυτης ασφάλειας: οκτώ συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να δεχτεί γκολ και clean sheet και στα τέσσερα παιχνίδια του ομίλου.
Στη Γενεύη ειδικά μεταμορφώνεται. Με 11 νίκες και 2 ισοπαλίες στα τελευταία 13 εντός έδρας προκριματικά, η Ελβετία έχει χτίσει απόρθητη έδρα. Η Σουηδία βρίσκεται σε φάση πλήρους ανασύνταξης. Οι τρεις σερί ήττες — όλες χωρίς γκολ — επιβεβαιώνουν το χρόνο που χρειάζεται ο Γκρέιαμ Πότερ για να στήσει ξανά την ομάδα. Με σοβαρά επιθετικά προβλήματα, με έξι σερί εκτός έδρας προκριματικά χωρίς νίκη και με μία από τις πιο ασταθείς άμυνες του ομίλου, οι Σκανδιναβοί μπαίνουν στο ματς ως ξεκάθαρο αουτσάιντερ.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.25: Ισπανία/Ισπανία & Over 3.5

Η Γεωργία ξέμεινε εκτός δυάδας οριστικά, αλλά πάντα απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους αναζητά κάτι θετικό. Η ποιότητά της στην επίθεση — ειδικά εντός έδρας — παραμένει δεδομένη, όμως η αστάθεια στα μετόπισθεν κοστίζει διαρκώς. Με μία νίκη σε τέσσερις αγωνιστικές και πολλές απουσίες, δυσκολεύεται να ισορροπήσει. Το γήπεδο της Τιφλίδας της δίνει γκολ, όχι όμως σιγουριά. Η Ισπανία ταξιδεύει στην Τιφλίδα ως η πιο επιβλητική ομάδα των προκριματικών: 4/4 νίκες, 15-0 γκολ, μηδενικό ρίσκο, απόλυτος έλεγχος. Η απουσία του Γιαμάλ δεν αλλάζει τον χαρακτήρα της ομάδας, ούτε την ταχύτητα στο transition και τη δημιουργία. Η παράδοση είναι επίσης συντριπτικά υπέρ της: πέντε σερί επίσημες νίκες απέναντι στη Γεωργία, όλες με διαφορά δύο τερμάτων και άνω.

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα