Είδες τη «Χρυσή Ενίσχυση» με σκόρερ τον Τζόλη στο Ελλάδα – Σκωτία; (15/11)

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στη δράση γνωρίζοντας ότι το ταξίδι προς το Μουντιάλ του 2026 τελείωσε νωρίτερα απ’ όσο περίμενε. Οι ήττες από Δανία και Σκωτία «έκοψαν» την πορεία και μετέτρεψαν το αποψινό ματς σε ευκαιρία για δοκιμές, αντίδραση και ένα μικρό ποδοσφαιρικό ξέσπασμα μετά το αντίστροφο 3-1 στη Γλασκώβη ένα σκορ που άφησε αίσθημα αγωνιστικής αδικίας. Ο Γιοβάνοβιτς αναμένεται να ανοίξει το rotation, να δώσει χρόνο σε νέα πρόσωπα και να χαρτογραφήσει καθαρά την επόμενη μέρα μιας ομάδας που χρειάζεται ηρεμία, σταθερότητα και νέα ταυτότητα.

Η Σκωτία ταξιδεύει στην Αθήνα σε εντελώς διαφορετικό mood: έχει εξασφαλίσει θέση στα πλέι-οφ και κυνηγά πλέον την απευθείας πρόκριση. Με τρεις συνεχόμενες νίκες και αήττητο πέντε αγώνων, μπαίνει στο ματς με αυτοπεποίθηση και το μεγαλύτερο κίνητρο της τελευταίας 25ετίας, αφού από το 1998 έχει να βρεθεί σε τελικά Μουντιάλ. Η παράδοση είναι ισορροπημένη (3 νίκες η Ελλάδα, 2 η Σκωτία), κάτι που κρατά το παιχνίδι ανοιχτό παρά το διαφορετικό momentum.

Η Ελβετία πλησιάζει στο τέλος της προκριματικής πορείας με την ηρεμία μιας ομάδας που έχει ήδη κάνει… τη μισή δουλειά. Η παρουσία της στην πρώτη δυάδα θεωρείται δεδομένη, όμως ο στόχος πλέον είναι η πρωτιά. Το 0-0 στη Σλοβενία σταμάτησε το νικηφόρο σερί, όχι όμως τη συνολική εικόνα απόλυτης ασφάλειας: οκτώ συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να δεχτεί γκολ και clean sheet και στα τέσσερα παιχνίδια του ομίλου.

Στη Γενεύη ειδικά μεταμορφώνεται. Με 11 νίκες και 2 ισοπαλίες στα τελευταία 13 εντός έδρας προκριματικά, η Ελβετία έχει χτίσει απόρθητη έδρα. Η Σουηδία βρίσκεται σε φάση πλήρους ανασύνταξης. Οι τρεις σερί ήττες — όλες χωρίς γκολ — επιβεβαιώνουν το χρόνο που χρειάζεται ο Γκρέιαμ Πότερ για να στήσει ξανά την ομάδα. Με σοβαρά επιθετικά προβλήματα, με έξι σερί εκτός έδρας προκριματικά χωρίς νίκη και με μία από τις πιο ασταθείς άμυνες του ομίλου, οι Σκανδιναβοί μπαίνουν στο ματς ως ξεκάθαρο αουτσάιντερ.

Η Γεωργία ξέμεινε εκτός δυάδας οριστικά, αλλά πάντα απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους αναζητά κάτι θετικό. Η ποιότητά της στην επίθεση — ειδικά εντός έδρας — παραμένει δεδομένη, όμως η αστάθεια στα μετόπισθεν κοστίζει διαρκώς. Με μία νίκη σε τέσσερις αγωνιστικές και πολλές απουσίες, δυσκολεύεται να ισορροπήσει. Το γήπεδο της Τιφλίδας της δίνει γκολ, όχι όμως σιγουριά. Η Ισπανία ταξιδεύει στην Τιφλίδα ως η πιο επιβλητική ομάδα των προκριματικών: 4/4 νίκες, 15-0 γκολ, μηδενικό ρίσκο, απόλυτος έλεγχος. Η απουσία του Γιαμάλ δεν αλλάζει τον χαρακτήρα της ομάδας, ούτε την ταχύτητα στο transition και τη δημιουργία. Η παράδοση είναι επίσης συντριπτικά υπέρ της: πέντε σερί επίσημες νίκες απέναντι στη Γεωργία, όλες με διαφορά δύο τερμάτων και άνω.

