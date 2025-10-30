Είδες πόσο «Ενισχυμένοι» παίζουν στη EuroLeague Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός; (31/10)

Η «διαβολοβδομάδα» ολοκληρώνεται απόψε με φουλ ελληνικό ενδιαφέρον. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται ξανά στη μάχη της EuroLeague, κλείνοντας ένα απαιτητικό διήμερο με διαφορετικό momentum, αλλά τον ίδιο υψηλότατο βαθμό δυσκολίας. Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν αντίδραση, ενώ οι «πράσινοι» πηγαίνουν στο Πριγκιπάτο με ψυχολογία και στόχο τη δεύτερη σερί νίκη.

Ο Ολυμπιακός ξαναμπαίνει στο ΣΕΦ για να διορθώσει τα λάθη του απέναντι στη Μονακό και να αποδείξει ότι μπορεί να αντιδρά στα δύσκολα. Η ήττα από τον Σπανούλη πλήγωσε κυρίως τον εγωισμό και το πλάνο του Μπαρτζώκα, που είδε την ομάδα του να υποπίπτει σε 17 λάθη και να χάνει τη συγκέντρωσή της στα κρίσιμα σημεία.

Μόνο που η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη αποτελεί την πιο δυνατή έκπληξη της σεζόν. Με μόλις μία ήττα, εντυπωσιάζει με τη συνοχή και τη συνέπεια της, έχοντας ως ηγέτη τον Μίτσιτς που παίζει με αυτοπεποίθηση και ωριμότητα. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται να ξαναβρεί την άμυνά του, την ένταση στα ριμπάουντ και επιθετικά να στηριχθεί σε Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Κλειδί η ενέργεια του Φουρνιέ, ο οποίος ακόμα δεν έχει πατήσει γερά μετά τον τραυματισμό του και είναι εκείνος που μπορεί να προσφέρει ισορροπία.

Η Μονακό μπορεί μέσω social media να του αφιέρωσε τη νίκη στο ΣΕΦ, αλλά δεν σκοπεύει να του χαριστεί απόψε. Ο Παναθηναϊκός, μετά το εκρηκτικό φινάλε απέναντι στη Μακάμπι, ψάχνει συνέχεια στο καλό του στοιχείο. Ο Αταμάν είδε την ομάδα του να ανεβάζει στροφές στο τελευταίο 10λεπτο στην άμυνα, έχοντας όμως επιθετικό πλουραλισμό με Γιουρτσεβέν και Σορτς. Ωστόσο ο τραυματισμός του Χολμς αφήνει κενό κάτω από το καλάθι.

Οι Μονεγάσκοι πάλι που βασίζονται στους Τζέιμς και Ντιαλό είναι ασυνεπής στη σεζόν, ικανοί για το εντυπωσιακό, αλλά και για το απρόσμενο. Ο Κέντρικ Ναν, που πέρσι στο ίδιο γήπεδο έκανε ίσως την καλύτερη εμφάνισή του με τα πράσινα, θα χρειαστεί να ξαναβρεί εκείνο το πνεύμα, σε ένα ματς που όλα δείχνουν πως θα κινηθεί ψηλά σε πόντους.

Η PSV προετοιμάζεται για τη μάχη με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, αλλά πρώτα θέλει να κλείσει ιδανικά τις εγχώριες υποχρεώσεις της απέναντι στη Φορτούνα Σιτάρντ. Μετά τη μεγάλη νίκη στη Φέγενορντ (3-2), η ομάδα του Πέτερ Μπος την έπιασε στην κορυφή της Eredivisie και δείχνει ασταμάτητη. Τέσσερις σερί νίκες, 15 γκολ στο ίδιο διάστημα και επιθετική γραμμή που… πετάει φωτιές. Η PSV ψάχνει καθαρή νίκη και διαχείριση ενόψει Ευρώπης, με τη φόρα και την αυτοπεποίθηση να είναι στα ύψη, αφού έχει ήδη διαλύσει 6-2 κοτζάμ Νάπολι.

