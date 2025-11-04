Είδες πόσο «Ενισχυμένοι» είναι για να σκοράρουν απόψε Παυλίδης και Τζόλης στην Elabet; (05/11)

Η αποψινή βραδιά έχει καθαρά ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκή ένταση. Οι Παυλίδης και Τζόλης, δύο από τους πιο φορμαρισμένους Έλληνες επιθετικούς της χρονιάς, μπαίνουν ξανά στο προσκήνιο σε κρίσιμες αναμετρήσεις για τις ομάδες τους και η Elabet φρόντισε να «ενισχύσει» το να σκοράρουν σε οποιαδήποτε στιγμή.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για να σκοράρουν Παυλίδης και Τζόλης, αλλά και τα bet builders που συμπεριλαμβάνουν τους δύο Έλληνες σκόρερ, όλες τις επιλογές για τα σημερινά παιχνίδια και τη Super Προσφορά* Γνωριμίας.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 2.37: Να σκοράρει ο Βαγγέλης Παυλίδης

Ο Βαγγέλης Παυλίδης παραμένει σε beast mode από πέρσι. Με 14 γκολ στη σεζόν, είναι το σημείο αναφοράς της Μπενφίκα και αναντικατάστατος στο πλάνο του Ζοσέ Μουρίνιο, που δείχνει να τον εμπιστεύεται απόλυτα. Παρά τη σταθερότητα του Έλληνα φορ, η πορτογαλική ομάδα έχει ξεκινήσει με τρεις ήττες στη διοργάνωση και βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Το αποψινό ματς με τη Λεβερκούζεν είναι κάτι παραπάνω από must win. Το ίδιο φυσικά και για τη Μπάγερ που προέρχεται από τη συντριβή 7-1 από την Παρί, δείχνοντας σημάδια κόπωσης και σοβαρά κενά στα μετόπισθεν.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.38: Να σκοράρει ο Χρήστος Τζόλης

Ο Χρήστος Τζόλης μετρά ήδη 8 γκολ στη φετινή σεζόν: 5 στο πρωτάθλημα, 1 στο Champions League και παραμένει πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Ο Έλληνας εξτρέμ βρίσκεται στο καλύτερο φεγγάρι της καριέρας του, παίζοντας με ωριμότητα, ταχύτητα και εξαιρετικά τελειώματα. Η αποψινή αποστολή απέναντι στην Μπαρτσελόνα αποτελεί ευκαιρία να δείξει την αξία του στο μέγιστο επίπεδο.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.00: Νίκη Σίτι – Over 3.5 γκολ – Over 2.5 σουτ στην εστία Χάαλαντ

Η Σίτι υποδέχεται τη Ντόρτμουντ σε ένα από τα πιο «γεμάτα» παιχνίδια. Ο Πεπ προσπαθεί να βρει σταθερότητα, όμως επιθετικά η ομάδα του παραμένει απειλή κάθε λεπτό. Ο Χάαλαντ είναι ξανά σε φρενήρη ρυθμό με 26 γκολ συνολικά φέτος και απέναντι στην πρώην ομάδα του θα ψάξει ακόμα μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά. Η Ντόρτμουντ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Με 12 γκολ στη διοργάνωση και μοναδική ήττα από την Μπάγερν, παρατάσσεται με αυτοπεποίθηση.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.70: Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες – Over 10.5 κόρνερ – Over 0.5 σουτ στην εστία Τζόλης

Η Μπριζ υποδέχεται την Μπαρτσελόνα σε ματς με διαφορετικές στοχεύσεις. Οι Βέλγοι θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε έναν γίγαντα της Ευρώπης, ενώ οι Καταλανοί του Φλικ χρειάζονται οπωσδήποτε τη νίκη μετά τις ήττες στο Clasico και με την Παρί. Η Μπριζ μετρά μόλις δύο ήττες στα οκτώ τελευταία, παίζει επιθετικά εντός έδρας και βασίζεται στις εκρήξεις του Τζόλη, που έχει σκοράρει ήδη στη διοργάνωση. Η προϊστορία είναι υπέρ των Ισπανών (3-1-0), όμως η φετινή Μπριζ δείχνει ικανή να σκοράρει και να απειλήσει.

