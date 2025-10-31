Ένα Σάββατο γεμάτο προϊστορία, ασύλληπτο φορμάρισμα και ένα δυνατό «λόκαλ» ντέρμπι. Από το Μόναχο μέχρι το Φάληρο, έως και το Λονδίνο, οι κορυφαίες αναμετρήσεις του Σαββάτου έρχονται από την καλύτερη θέση στην Elabet, όπου το ενδιαφέρον κορυφώνεται σε παιχνίδι και σε αποδόσεις.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 2.42: Μπάγερν Μονάχου να κερδίσει και τα δύο ημίχρονα

Η Μπάγερν συνεχίζει με αμείωτη ένταση το απόλυτο της σεζόν, τρέχοντας το τρομακτικό 14/14 σε όλες τις διοργανώσεις και παίζοντας ποδόσφαιρο που συνδυάζει φαντασία, ταχύτητα και κυνισμό. Ο Κομπανί έχει δημιουργήσει μια ομάδα που θυμίζει τις χρυσές μέρες του Χάινκες: ασφυκτική πίεση, συνεχές rotation και 38-5 γκολ στη Bundesliga. Στην «Allianz Arena», οι Βαυαροί σκοράρουν κατά ριπάς, καθώς σε κάθε ένα από τα τελευταία 19 ματς τους έχουν πετύχει τουλάχιστον δύο γκολ.

Η Λεβερκούζεν, παρότι δείχνει σημάδια σταθερότητας μετά τη βαριά ήττα (2-7) από την Παρί, δεν διαθέτει το βάθος και τη συνοχή για να σταθεί στο ίδιο επίπεδο. Προέρχεται από νίκη επί της Φράιμπουργκ και πρόκριση στο Κύπελλο, όμως η διαφορά ποιότητας είναι χαώδης. Και ο Χάρι Κέιν, με 12 γκολ στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές, φροντίζει να το υπενθυμίζει σε κάθε του άγγιγμα.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 3.00: Ολυμπιακός/Ολυμπιακός & Under 3.5

Στο Φάληρο, η ιστορία μοιάζει να επαναλαμβάνεται: 42 χρόνια χωρίς νίκη για τον Άρη στο «Καραϊσκάκης» (νίκησε το 2002, αλλά στο ΟΑΚΑ). Οι «κιτρινόμαυροι» φτάνουν με μεν σταθερότητα (μία ήττα στα τελευταία εννέα), αλλά και τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες στο πρωτάθλημα φανερώνουν έλλειψη αποφασιστικότητας στις κρίσιμες στιγμές. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός πατάει γερά. Μετά το 2-0 επί της ΑΕΚ και το 5-0 στο Κύπελλο απέναντι στον Βόλο, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δείχνει να βρίσκει ρυθμό και αυτοπεποίθηση, με το rotation να αποδίδει. Η παράδοση είναι συντριπτική: στις 40 τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις, ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει σε όλες, επιβεβαιώνοντας πως στο «Καραϊσκάκης» ο Άρης υποτάσσεται με κάτω τα χέρια.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.84: Ισοπαλία & να σκοράρουν Τότεναμ και Τσέλσι

Το Λονδίνο φορά τα μπλε του για το μεγάλο ντέρμπι Τότεναμ – Τσέλσι. Οι φιλοξενούμενοι έχουν σαφές προβάδισμα με βάση την προϊστορία (12 νίκες στα τελευταία 17 μεταξύ τους), όμως η φετινή σεζόν γράφει τη δική της ιστορία. Η Τότεναμ έρχεται από πειστικό 3-0 επί της Έβερτον, αλλά εντός έδρας παραμένει ασταθής, με μόλις μία νίκη στα πέντε φετινά ματς. Από την άλλη, η Τσέλσι είναι ένας γρίφος: μπορεί να σκοράρει στα περισσότερα παιχνίδια, όμως τα αμυντικά της λάθη κοστίζουν. Στατιστικά, τα 7 από τα 10 τελευταία μεταξύ τους είχαν γκολ εκατέρωθεν, και όλα δείχνουν πως και το αποψινό ντέρμπι θα έχει ρυθμό και… μοιρασμένο ταμπλό.

