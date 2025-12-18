Δώρο* χωρίς κατάθεση στη Stoiximan!

Οι μέρες ταιριάζουν με παιχνίδι στο Live Casino και θα ταιριάζουν ακόμα περισσότερα, όταν τα Χριστούγεννα θα είναι εδώ. (ακόμα). Μέσα στο Christmas Calendar το οποίο μοιράζει καθημερινά έπαθλα* και δωρα*, σήμερα παίρνεις το δεύτερο. Ένα δώρο*, χωρίς κατάθεση.

Δώρο* σε όλους, εντελώς δωρεάν*, την Παρασκευή 19/12!

Η αποκλειστική Stoiximan Roulette σε περιμένει για να ευχαριστηθείς το δώρο* σου. Σήμερα είναι Παρασκευή και μπορείς να δεις τι θα πετύχεις με το ποντάρισμα σου στο Live Casino της Stoiximan. Το ημερολόγιο προσφορών συνεχίζεται κι εσύ μπορείς να επωφελείσαι καθημερινά από αυτό, με δώρα* κι έπαθλα*.

Προσφορά* εγγραφής από τη Stoiximan με 626* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Τα Χριστούγεννα αυτά μπορείς να ξεκινήσεις με ένα δώρο στον εαυτό σου. Κάνοντας την εγγραφή σου στη Stoiximan, παίρνεις 300 δώρα* χωρίς κατάθεση, ενώ αν ολοκληρώσεις και τη διαδικασία της ταυτοποίησης του λογαριασμού σου (εντελώς δωρεάν η διαδικασία), θα λάβεις άλλα 326 δώρα*. Ο μήνας αυτός, με την εορταστική του αύρα, φέρνει ευκαιρίες για παιχνίδι απόλυτα συμβατό με την εποχή. Και το παιχνίδι ξεκινά εδώ!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις