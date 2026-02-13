Δώρο* σε όλους, χωρίς κατάθεση στη Stoiximan στις 14 Φεβρουαρίου!

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου έφτασε και η Stoiximan φέρεται με την ανάλογη αβρότητα. Για όλο αυτό το ροζ Σάββατο με τις καρδιές, τα γλυκά και τα λουλούδια, μπορείς να εκμεταλλευτείς την ευκαιρία για λίγη δωρεάν δράση που μπορεί να σε οδηγήσει σε ιδιαίτερα ευχάριστες εκπλήξεις.

Δώρο* σε όλους, εντελώς δωρεάν*, τo Σάββατο 14/2!

Αυτή η γιορτή είναι ξενόφερτη και μπορεί να μην σε αγγίζει. Ας είναι. Η Stoiximan αγαπάει τα μέλη της και μέρα που είναι, προσφέρει δώρο* σε όλους, χωρίς κατάθεση.

Για την ακρίβεια τα δώρα* είναι 5, φέρουν την υπογραφή της Amusnet, σε ένα απόλυτα ταιριαστό με την ημέρα περιβάλλον και με έναν τίτλο όνομα και πράγμα.

Δώρο* σε όλους, εντελώς δωρεάν*, τo Σάββατο 14/2!

Η ευκαιρία για δωρεάν* δράση σε περιμένει. Την απολαμβάνεις και ετοιμάζεσαι να ζήσεις για τα καλά, μια στιγμή που σου ανήκει.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ Valentine’s προσφορά* χωρίς κατάθεση!

Με αφορμή τις ημέρες που οι ερωτευμένοι βρίσκουν μία αφορμή για δώρα, τα δικά σου τα παίρνει από τη Stoiximan. Δώρα* μπορούν να σε οδηγήσουν σε μεγάλα χαμόγελα, τόσο στο Στοίχημα, όσο και στο Live Casino. Η νέα προσφορά γνωριμία σε καλεί να γίνεις μέλος της Νο1 στοιχηματική κοινότητας και να επωφεληθείς άμεσα από όλα όσα σου προσφέρει.

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις