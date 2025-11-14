Διασκεδάζει τις εντυπώσεις με ενισχυμένες αποδόσεις στη Novibet! (15/11)

Η Ελλάδα δίνει τα δύο τελευταία της παιχνίδια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με τη Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21:45).

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρά το νικηφόρο ξεκίνημα στον Γ’ όμιλο των προκριματικών με το 5-1 επί της Λευκορωσίας δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια και μετρώντας τρεις ήττες στα ισάριθμα παιχνίδια που ακολούθησαν (0-3 από τη Δανία, 3-1 από τη Σκωτία και 3-1 από τη Δανία) έμεινε εκτός νυμφώνος καθώς δεν προλαβαίνει ούτε τη δεύτερη θέση του ομίλου που οδηγεί στα μπαράζ πρόκρισης.

Η «γαλανόλευκη» πλέον έχει στόχο το γόητρο και τους βαθμούς ranking στα δύο τελευταία ματς, αναζητώντας «τρίποντο» απέναντι στους Σκωτσέζους για να έχει τουλάχιστον ένα καλό φινάλε στα εντός έδρας παιχνίδια, πριν το πέσιμο της αυλαίας με τη Λευκορωσία στο Ζαλαεγκερζέγκ της Ουγγαρίας (18/11).

Η μονομαχία με τη Σκωτία στη Γλασκώβη ήταν καθοριστική για την έκβαση της προσπάθειας της Ελλάδας να επιστρέψει σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης καθώς ο Κώστας Τσιμίκας είχε δώσει προβάδισμα, αλλά το φινάλε ήταν αρνητικό με τρία γκολ των γηπεδούχων που υπέγραψαν την ανατροπή και την ήττα που ουσιαστικά έσβησε τις ελπίδες πρόκρισης.

Ελλάδα – Σκωτία 1:2.15 X:3.25 2:3.45

Στην αντίπερα όχθη η Σκωτία με 10 βαθμούς ισοβαθμεί στην πρώτη θέση του ομίλου με τη Δανία και δίνει δύο «τελικούς» με φόντο την πρωτιά και το απευθείας εισιτήριο για τα γήπεδα σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Το σύνολο του Στιβ Κλαρκ που είναι αήττητο ως τώρα, θέλει ιδανικά νίκη και τουλάχιστον ισοπαλία στην Ελλάδα ώστε την τελευταία αγωνιστική που θα υποδεχθεί τους Δανούς στον «τελικό» του ομίλου να ελπίζει μαθηματικά, καθώς στην ισοβαθμία μετρά η διαφορά τερμάτων στην οποία υστερούν.

