Δεν το κουνάει από την κορυφή με ειδικά στοιχήματα στη Novibet! (20/12)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κηφισιά για την 15η αγωνιστική της Super League, θέλοντας να κλείσει στην κορυφή το 2025.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καταιγιστικοί απέναντι στον Ηρακλή για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, παίρνοντας μία εμφατική νίκη με 6-0 την Τετάρτη (17/12).

Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ δεν συνάντησαν καμία αντίσταση και φρόντισαν από το πρώτο μέρος να δείξουν ποιος είναι το αφεντικό στην αναμέτρηση. Πέτυχαν 4 γκολ με τους Γιαζίτσι (12’), Καλογερόπουλο (21’), Ροντινέι (40’) και Τσικίνιο (45’) και έριξαν ρυθμούς στην επανάληψη.

Εκεί βέβαια βρήκαν δίχτυα άλλες δύο φορές (51’, 70’) και τερμάτισαν στην 1η θέση της βαθμολογίας του Κυπέλλου. Πλέον περιμένουν τον νικητή του ΠΑΟΚ – Ατρόμητος στα προημιτελικά.

Για το πρωτάθλημα, οι Πειραιώτες προέρχονται από τη λευκή ισοπαλία στην έδρα του Άρη. Σε ένα ματς με ένταση και αρκετές μονομαχίες, ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες για να πάρει τη νίκη αλλά στο τέλος δεν ήταν όσο αποτελεσματικός θα ήθελε.

Είδε έτσι την ΑΕΚ να μειώνει στον πόντο τη διαφορά από την κορυφή αλλά ο ίδιος θέλει να παραμείνει σε αυτή.

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1:1.15 X:7.80 2:19.25

Από την άλλη η Κηφισιά ολοκληρώνει μία άκρως επιτυχημένη ημερολογιακή χρονιά για την ίδια. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων επέστρεψε στη Super Legaue και έως τώρα δείχνει πολύ καλό πρόσωπο.

Την προηγούμενη αγωνιστική πραγματοποίησε μεστή εμφάνιση στην εντός έδρας με τον Αστέρα Aktor όμως αυτή δεν μετουσιώθηκε σε νίκη. Το τελικό 0-0 ίσως και να την αδικεί όμως της έδωσε άλλον έναν πόντο.

Με 17 βαθμούς το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται μέσα στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας αλλά ξέρει ότι θα πρέπει να κάνει μεγάλη υπέρβαση για να πάρει κάτι από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Αυτό βέβαια θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Αντρέα Τεττέη με τη φανέλα της καθώς η ομάδα έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για την πώληση του.

