Champions League χωρίς δώρο* από τη NetBet… δεν γίνεται!

Η κάτοχος του τίτλου, Παρί Σεν Ζερμέν, χωρίς να μπορεί να είναι πειστική από την αρχή της χρονιάς, αντιμετωπίζει μια άλλη γαλλική ομάδα, τη Μονακό. Όπως και πέρυσι (με την Μπρεστ), η ομάδα του Λουίς Ενρίκε πρέπει να αποκλείσει έναν εκπρόσωπο της Ligue 1 για να συνεχίσει το ταξίδι της και να φτάσει στη φάση των «16».

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μία…ρεβάνς να ξεκαθαρίσει στη Λισσαβώνα εναντίον της Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο, όπου πριν από λίγο καιρό ηττήθηκε με 4-2 (αποτέλεσμα που την «έστειλε» στα νοκ άουτ) και έχοντας αμφίβολο τον αρχισκόρερ της, Κιλιάν Εμπαπέ.

Η Γιουβέντους αντιμετωπίζει τη παθιασμένη Γαλατασαράι στην Κωνσταντινούπολη ενώ, Ντόρτμουντ και Αταλάντα που έχουν σταθερή παρουσία στο Champions League τις τελευταίες σεζόν, κοντράρονται σε ένα αμφίρροπο ζευγάρι.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ | 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ