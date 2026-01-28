Champions League: Tα πάνω-κάτω μετά τη χθεσινή βραδιά, τόσο δίνει ο Ολυμπιακός!

Οι αγώνες του Champions League για τη League Phase τελείωσαν και η επόμενη μέρα ανοίγει αυτομάτως τις πρώτες ουσιαστικές συζητήσεις για κατάκτηση. Ποιες είναι οι αποδόσεις για τον επόμενο κάτοχο του τροπαίου; Και πόσο δίνει το θαύμα του Πειραιά;

Οι αποδόσεις στη Stoiximan για την κατάκτηση του Champions League!

Η πορεία της Άρσεναλ και η κατάταξή της στο Champions League, την κάνει να τοποθετείται ως το πρώτο φαβορί με απόδοση 4.50. Πίσω της η Μπάγερν με 5.00 και η Μπαρτσελόνα με 7.00. Παρί, Λίβερπουλ, Ρεάλ και Μάντσεστερ Σίτι ανηφορίζουν μέχρι και το 10.00 και από εκεί και πέρα οι αποδόσεις ανεβαίνουν αισθητά.

Η Τσέλσι έχει απόδοση 20.00 και η Ίντερ έχει απόδοση 30.00.

Όσο για τον Ολυμπιακό; Η απόδοσή του για κατάκτηση του Champions League, πληρώνει με το ιλιγγιώδες 300.00. Πόσοι άραγε σκοπεύουν να πάρουν ένα τέτοιο ρίσκο; Μετά τα δύο τελευταία παιχνίδια, τα όνειρα, προφανώς επιτρέπονται. Φυσικά, όλος ο κόσμος περιμένει την κλήρωση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης και την απάντηση στο ερώτημα, σχετικά με το ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού.

Για την ιστορία, η ομάδα με την υψηλότερη απόδοση ως προς την κατάκτηση του Champions League, είναι η Μπόντο Γκλιμτ με 1000.00.

