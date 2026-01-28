ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Champions League: Tα πάνω-κάτω μετά τη χθεσινή βραδιά, τόσο δίνει ο Ολυμπιακός!

CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 / ΑΓΙΑΞ - ΟΣΦΠ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Οι αγώνες του Champions League για τη League Phase τελείωσαν και η επόμενη μέρα ανοίγει αυτομάτως τις πρώτες ουσιαστικές συζητήσεις για κατάκτηση. Ποιες είναι οι αποδόσεις για τον επόμενο κάτοχο του τροπαίου; Και πόσο δίνει το θαύμα του Πειραιά;

Οι αποδόσεις στη Stoiximan για την κατάκτηση του Champions League!

Η πορεία της Άρσεναλ και η κατάταξή της στο Champions League, την κάνει να τοποθετείται ως το πρώτο φαβορί με απόδοση 4.50. Πίσω της η Μπάγερν με 5.00 και η Μπαρτσελόνα με 7.00. Παρί, Λίβερπουλ, Ρεάλ και Μάντσεστερ Σίτι ανηφορίζουν μέχρι και το 10.00 και από εκεί και πέρα οι αποδόσεις ανεβαίνουν αισθητά. 

Η Τσέλσι έχει απόδοση 20.00 και η Ίντερ έχει απόδοση 30.00. 

Οι αποδόσεις στη Stoiximan για την κατάκτηση του Champions League!

Όσο για τον Ολυμπιακό; Η απόδοσή του για κατάκτηση του Champions League, πληρώνει με το ιλιγγιώδες 300.00. Πόσοι άραγε σκοπεύουν να πάρουν ένα τέτοιο ρίσκο; Μετά τα δύο τελευταία παιχνίδια, τα όνειρα, προφανώς επιτρέπονται. Φυσικά, όλος ο κόσμος περιμένει την κλήρωση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης και την απάντηση στο ερώτημα, σχετικά με το ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού.

Για την ιστορία, η ομάδα με την υψηλότερη απόδοση ως προς την κατάκτηση του Champions League, είναι η Μπόντο Γκλιμτ με 1000.00.

 Τα μεγάλα ευρωπαϊκά βράδια με 1026* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

Η προσφορά γνωριμίας της Stoiximan είναι εδώ με εκπληκτική προσφορά σε όλα τα είδη παιχνιδιού. Σε καλεί να γίνει κομμάτι της δράσης, κάνοντας τη στιγμή να σου ανήκει χωρίς κατάθεση, αν αποφασίσεις πως η Stoiximan είναι ο προορισμός σου για παιχνίδι. Όλα τα νέα μέλη που θα κάνουν την εγγραφή τους, θα επωφεληθούν από την πολύ δυνατή προσφορά γνωριμίας, η οποία φέρνει 500 δώρα* χωρίς κατάθεση με την εγγραφή, και ακόμα 626 με την ταυτοποίηση του λογαριασμού, διαδικασία η οποία είναι φυσικά εντελώς δωρεάν. Η στιγμή σου ανήκει και το παιχνίδι ξεκινά εδώ!

Τα μεγάλα ευρωπαϊκά βράδια με 1026* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα