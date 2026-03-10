Champions League προσφορά* που δεν χάνει

Νιούκαστλ και Μπαρτσελόνα (10/3, 22:00) αναμετρώνται ξανά στο Champions League, αυτήν τη φορά στη φάση των «16» της διοργάνωσης. Το ίδιο ισχύει και για Γαλατασαράι – Λίβερπουλ που παίζουν λίγο νωρίτερα (19:45). Επιπλέον, στο Μπάσκετ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Γαλλία απέναντι στην Παρί (21:45), για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Η Νιούκαστλ είχε εύκολο έργο στη φάση των play off, όπου απέκλεισε την Καραμπάγκ με δύο νίκες και συνολικό σκορ 9-3. Σάρωσε με 6-1 στο Αζερμπαϊτζάν, νίκησε και στην Αγγλία (3-2). Πάντως, εντός των συνόρων δεν έχει καλή παρουσία. Στο πρωτάθλημα δεν τα πάει καλά, παρά τη μεγάλη νίκη με 2-1 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ πρόσφατα αντιμετώπισε την άλλη ομάδα του Μάντσεστερ, τη Σίτι, στο Κύπελλο Αγγλίας, όπου και αποκλείστηκε με 3-1. Η Μπαρτσελόνα μπαίνει στη νοκ άουτ φάση γνωρίζοντας πως θα πρέπει να αποδώσει εξαιρετικά για να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Στο πρωτάθλημα, πέρασε από το «San Mames», όπου νίκησε 1-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο και συνεχίζει στην κορυφή. Για την ιστορία, έπαιξαν μαζί και στη League Phase, με την ισπανική ομάδα να κερδίζει 2-1 στο «St. James Park». Εξάλλου, σε άλλο ματς, Γαλατασαράι και Λίβερπουλ δίνουν κι εκείνες τον πρώτο τους αγώνα στους «16», ενώ είχαν αναμετρηθεί στη League Phase, με την τουρκική ομάδα να κερδίζει 1-0. Στο πρωτάθλημα, πήρε το ντέρμπι με την Μπεσίκτας με 1-0, ενώ στα play off του Champions League, έκανε την έκπληξη, αποκλείοντας τη Γιουβέντους. Νίκησε 3-0 στον πρώτο αγώνα, έχασε 3-0 στο Τορίνο και προκρίθηκε μειώνοντας σε 3-2 στην παράταση. Η Λίβερπουλ κέρδισε 3-1 τη Γουλβς για το Κύπελλο Αγγλίας, αλλά είχε χάσει από την ίδια ομάδα με 2-1 στο πρωτάθλημα, σε άλλο ένα πισωγύρισμα.

Στο Μπάσκετ, ο Ολυμπιακός (19-10) δοκιμάζεται στη Γαλλία απέναντι στην Παρί, για την 34η αγωνιστική στη Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα πήραν ψυχολογία από τη νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στην ίδια διοργάνωση, με 86-80, ενώ στο πρωτάθλημα κέρδισαν τον ΠΑΟΚ με 100-73. Η Παρί (11-18) είναι χαμηλά αλλά είναι ανεβασμένη τις τελευταίες εβδομάδες. Για την ακρίβεια, μετράει τρεις διαδοχικές νίκες στην Ευρωλίγκα και μάλιστα εκτός έδρας, απέναντι σε Μπαρτσελόνα (85-74), Παναθηναϊκό (104-99) και Μπασκόνια (97-81).

