Champions League προσφορά* που δεν χάνει

Στο Κάουνας απέναντι στη Ζαλγκίρις δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός (25/2, 20:00) το βράδυ της Τετάρτης, για την 29η αγωνιστική της Euroleague. Ένα δυνατό παιχνίδι δίνουν οι «ερυθρόλευκοι» και καλούνται να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Επιπλέον, στο Ποδόσφαιρο, στο Champions League, απόψε σφραγίζονται και τα τελευταία εισιτήρια για την πρόκριση στη φάση των «16». Ξεχωρίζουν οι αγώνες Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα (22:00) και Γιουβέντους – Γαλατασαράι (22:00). Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη 2η θέση με 18-9 και στην Ευρωλίγκα έρχεται από τη δύσκολη νίκη με 92-86 επί του Ερυθρού Αστέρα. Πάντως, προ ημερών, έχασε από τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με 79-68, σε παιχνίδι που δεν έδειξε καλή εικόνα, ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Από την άλλη, η Ζαλγκίρις έχει 16-12 και παλεύει να μπει στα πλέι οφ. Έρχεται από μεγάλη νίκη με 93-82 επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ πήρε προ ημερών το Κύπελλο στη Λιθουανία, κερδίζοντας 101-85 τη Ρίτας. Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως το Over 170,5 Συνολικοί Πόντοι, στο 1.87.

Στο Ποδόσφαιρο, στο Champions League, η Ρεάλ Μαδρίτης φουλάρει για την πρόκριση απέναντι στην Μπενφίκα. Κέρδισε 1-0 με το καταπληκτικό τέρμα του Βινίσιους, σε ένα ματς που έγινε χαμός με τις καταγγελίες του Βραζιλιάνου για ρατσιστική επίθεση. Πάντως, στο πρωτάθλημα η Ρεάλ έχασε 2-1 από την Οσασούνα με γκολ στο τέλος. Από την άλλη, η Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο θα ψάξει την απόλυτη υπέρβαση. Επιπλέον, στην πορτογαλική λίγκα κέρδισε 3-0 την AVS. Στη Fonbet θα βρείτε αρκετές αγορές και σε αξιόλογες τιμές, όπως το Ρεάλ Μαδρίτης με -1,5 Χάντικαπ, στο 2.17. Επίσης, στο Τορίνο, η Γιουβέντους παίζει με τη Γαλατασαράι. Οι Ιταλοί διασύρθηκαν με 5-2 στον πρώτο αγώνα, με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ έμειναν με 10 ποδοσφαιριστές στο 67’ και το «πλήρωσαν» ακριβά. Μάλιστα, η Γιουβέντους έχασε και στο πρωτάθλημα, εντός έδρας από την Κόμο με 2-0. Η Γαλατά έκανε μεγάλο παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα και έχει αποκτήσει ένα δυνατό προβάδισμα. Ωστόσο, στο πρωτάθλημά της, ηττήθηκε με 2-0 από την Κόνιασπορ, με δύο γκολ προς το τέλος. Εδώ, το Over 3,5, δίνεται στο 2.13. Μάλιστα, το Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα είναι ο Αγώνας της Ημέρας, κοινώς σε αυτόν θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

Το Τουρνουά Ποδοσφαίρου διαρκεί ως τις 27/2 (08:00) και εκείνο για το Μπάσκετ ως την 1η Μαρτίου (08:00). Επιπλέον, αυτά για το Τένις, το Πινγκ Πονγκ και το Cyber – Esports είναι μέχρι την 1η Μαρτίου 2026 (08:00). Δηλώνεις συμμετοχή και κερδίζεις σούπερ δώρα*. Διεκδικείς μοναδικά έπαθλα* μέσα από τα τουρνουά που διοργανώνονται. Θυμίζουμε, η διαδικασία εγγραφής είναι απλή: Επιλέγεις εκείνο που σε ενδιαφέρει, στην αρχική σελίδα της Fonbet, δηλώνεις συμμετοχή και η συνέχεια είναι στα χέρια σου.

