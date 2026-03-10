Champions League απόψε με τις πιο δυνατές «Ενισχυμένες» και Παρί – Ολυμπιακός με 0% γκανιότα

Η Παρί υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε μια αναμέτρηση που βρίσκει τις δύο ομάδες με ανεβασμένη ψυχολογία για διαφορετικούς λόγους. Οι Γάλλοι έχουν βρει ρυθμό τις τελευταίες εβδομάδες, όμως το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στους Eερυθρόλευκους», οι οποίοι θέλουν να εδραιωθούν στην πρώτη τετράδα της EuroLeague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έρχεται από σπουδαία νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό με 86-80 και έφτασε έτσι τις 11 συνεχόμενες νίκες απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο στη EuroLeague, παραμένοντας στην 3η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 19-10.

Η νίκη στο ντέρμπι είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήρθε μετά από μια μικρή περίοδο αστάθειας που περιλάμβανε την ήττα στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό και την ήττα από τη Ζαλγκίρις στη EuroLeague. Οι «Ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν ιδανικά, δείχνοντας βάθος στο ρόστερ και ισορροπία στην επίθεση, αφού οκτώ παίκτες σημείωσαν τουλάχιστον οκτώ πόντους. Και τώρα η επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ δίνει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική, καθώς αποτελεί τον πιο καθοριστικό παίκτη της ομάδας στο επιθετικό κομμάτι.

Η Παρί από την πλευρά της βρίσκεται σε σούπερ αγωνιστική κατάσταση, έχοντας τρεις συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague απέναντι σε Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκό και Μπασκόνια. Παρ’ όλα αυτά, το ρεκόρ 11-18 την κρατά χαμηλά στη βαθμολογία και ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης της δεκάδας. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 98-86 στο ΣΕΦ, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του στο συγκεκριμένο ζευγάρι.

Η Νιούκαστλ υποδέχεται την Μπαρτσελόνα για το πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Champions League, σε μια ιστορική στιγμή για τους Άγγλους που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Η πορεία της Νιούκαστλ στην Ευρώπη είναι δυνατή. Ωστόσο, η εικόνα της στα εγχώρια παιχνίδια παραμένει ασταθής. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της αποκλείστηκε από το FA Cup μετά την ήττα με 3-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι. Παρά τα σκαμπανεβάσματα, οι «Καρακάξες» προσφέρουν συνήθως παιχνίδια με ρυθμό και γκολ, καθώς έχουν σκοράρει και δεχθεί τέρμα σε καθένα από τα τελευταία 12 παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Μπαρτσελόνα τερμάτισε στην 5η θέση της league phase και πήρε απευθείας την πρόκριση για τους «16». Η πορεία της χαρακτηρίστηκε από παιχνίδια με πολλά γκολ, καθώς στα οκτώ παιχνίδια της σημειώθηκαν συνολικά 36 τέρματα – τα περισσότερα μαζί με την Ντόρτμουντ. Οι Καταλανοί μετρούν τέσσερις συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και έχουν ισχυρή παράδοση απέναντι σε αγγλικές ομάδες στη φάση των «16» του Champions League, έχοντας προκριθεί και στις πέντε τελευταίες αντίστοιχες περιπτώσεις.

Η Γαλατάσαραϊ υποδέχεται τη Λίβερπουλ για το πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Champions League. Η τουρκική ομάδα βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και θέλει να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της έδρας της, όπου σε οκτώ από τα τελευταία 13 ευρωπαϊκά παιχνίδια της έχει πετύχει τουλάχιστον τρία γκολ. Παράλληλα όμως παρουσιάζει αστάθεια αμυντικά, αφού έχει κρατήσει μόλις μία φορά ανέπαφη την εστία της στα τελευταία οκτώ ευρωπαϊκά παιχνίδια στο γήπεδό της.

Από την άλλη πλευρά, η Λίβερπουλ ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη όπου μπορεί να έχει την πιο τρελή ανάμνηση από τον απίθανο τελικό του 2005, αλλά στις υπόλοιπες επισκέψεις της η συγκεκριμένη πόλη δεν της έχει φερθεί ιδιαίτερα καλά στο παρελθόν. Οι «reds» δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν ποτέ εκτός έδρας ομάδα της Πόλης στο Champions League, έχοντας γνωρίσει ήττες από τη Γαλατάσαραϊ το 2006 και από τη Μπεσίκτας το 2007 και το 2015, ενώ και φέτος ηττήθηκαν με 1-0 από τη Γαλατασαράι στη φάση του league phase.

