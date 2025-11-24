ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Champions League: 0% Γκανιότα** σε όλη την 5η αγωνιστική στο Pamestoixima.gr

Η 5η αγωνιστική του Champions League παίζεται… χωρίς γκανιότα**.  Στο Pamestoixima.gr βρίσκεις όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής με 0% γκανιότα** στην αγορά «Νικητής Αγώνα», προσφέροντάς σου ακόμη πιο ανταγωνιστικές αποδόσεις στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές μάχες της χρονιάς.

Με εντυπωσιακές αναμετρήσεις και καθοριστικές μάχες για την πρόκριση, η δράση στο Champions League κορυφώνεται, και το παιχνίδι γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό με ενισχυμένες αποδόσεις*, επιλογές Bet Builder, προσφορές* και κορυφαίες δυνατότητες για κάθε παίκτη.

Αγιαξ-Μπενφίκα: Ενισχυμένες αποδόσεις | Pamestoixima.gr 

  • Παυλίδης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Μπενφίκα να κερδίσει, 3.20* (από 2.70)
  • Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & Over 8.5 κόρνερ, 3.25* (από 2.70)
  • Βέχορστ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Άγιαξ να κερδίσει, 9.50* (από 7.25)

Μάντσεστερ Σίτι-Λεβερκούζεν: Ενισχυμένες αποδόσεις | Pamestoixima.gr 

  • Φιλ Φόντεν να σκοράρει, 3.50* (από 2.40)
  • Χάαλαντ & Πάτρικ Σικ να σκοράρουν οποιαδήποτε στιγμή, 5.80* (από 4.75)
  • Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & Over 9.5 κόρνερ, 3.50* (από 2.90)

Τσέλσι-Μπαρτσελόνα: Ενισχυμένες αποδόσεις | Pamestoixima.gr

  • Γιαμάλ να σκοράρει, 3.35* (από 2.95)
  • Λεβαντόφσκι να σκοράρει και Μπαρτσελόνα να κερδίσει, 4.55* (από 3.80)
  • Εστεβάο να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή και Τσέλσι να κερδίσει, 5.20* (4.35)

Ακόμη περισσότερες ενισχυμένες αποδόσεις* και πληθώρα επιλογών για να ζήσεις την 5η αγωνιστική του Champions League όπως πρέπει, με κορυφαίο παιχνίδι και κορυφαία αξία.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. **Ισχύει για την αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα – Νικητής Αγώνα» έως την έναρξη του αγώνα.
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

