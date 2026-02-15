ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Carnival Calendar: Πρεμιέρα με 10 Δώρα* για όλους στη Stoiximan!

Εννέα μέρες σημαίνουν και εννέα διαφορετικές προσφορές. Οι μάσκες της διασκέδασης πέφτουν και φέτος στη Stoiximan και αμέσως μετά τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, συνεχίζεις να φλερτάρεις δυνατά τα έπαθλα* και τα δώρα*.

Καθημερινά έπαθλα* στο Carnival Calendar της Stoiximan!

Από τις 16 έως και τις 24 Φεβρουαρίου, ετοιμάζεσαι να μπεις στο τελευταίο σκέλος του χειμώνα. Ετοιμάζεσαι για πλούσια Live Casino δράση και όχι μόνο, με δυναμικά έπαθλα* ανταμοιβής για το παιχνίδι σου.

Η αρχή γίνεται με δώρο* σε όλους, χωρίς κατάθεση, σε ένα θεματικό περιβάλλον, σύμφωνο με το αποκριάτικο κλίμα των ημερών.

Carnival Mode On με 415 Δώρα* χωρίς κατάθεση

Η καθημερινή πορεία προς τα έπαθλα*, μπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόνομα, με το να διεκδικείς το έπαθλο* ή να παίρνεις το δώρο* κάθε μέρας, είτε σε μορφή παζλ, με συνολικό έπαθλο* να περιμένει τη δράση σου αν ολοκληρώσεις όλα τα βήματα του Carnival Calendar.

Αρκετά με τα λόγια. Μπαίνεις στη σελίδα της Stoiximan και μαθαίνεις όσα πρέπει.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ προσφορά* χωρίς κατάθεση σου ανήκει!

Τα δώρα* μπορούν να δώσουν την ώθηση που μπορεί να χρειάζεται ένα νέο μέλος, τόσο στο Στοίχημα, όσο και στο Live Casino. Η προσφορά θα είναι διαθέσιμη για μερικές ημέρες και θα σε περιμένει για να την αξιοποιήσεις και να επωφεληθείς άμεσα!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

