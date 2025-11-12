ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

bwin: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα*! (13/11)

Ο Παναθηναϊκός δίνει τον τέταρτο διαδοχικό εκτός έδρας αγώνα στη EuroLeague και με τον Φαρίντ στο ρόστερ αναζητά τη νίκη κόντρα στη Ρεάλ.

bwin: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός με Priceboosts!

Χαμόγελα για Φαρίντ

Παρά τις σημαντικές απουσίες, ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Παρί με 101-95 φτάνοντας έτσι τις έξι επιτυχίες στη EuroLeague (6-4). Ο Φαρίντ στην πρεμιέρα του αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχία των «Πρασίνων», ολοκληρώνοντας το ματς με double-double,17 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Εργκίν Αταμάν είχε κάθε λόγο να χαμογελά, βλέποντας τους Μήτογλου, Σορτς να πραγματοποιούν εξαιρετικές εμφανίσεις, ενώ πολλές βοήθειες έδωσαν οι Σλούκας, Ναν. Οι «Πράσινοι» υπερίσχυσαν με 10 πόντους περισσότερους από δεύτερες ευκαιρίες (4-14), μοίρασαν 27 ασίστ για μόλις 10 λάθη και σούταραν με εντυπωσιακό 48% από το τρίποντο. Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης. «Επιθετικά με το ρολάρισμά του ο Φαρίντ στα πικ εν ρολ δημιουργούσε χώρους. Μας έδωσε αυτό που μας έλειπε στα τελευταία παιχνίδια και ελπίζω αυτή η νίκη να δώσει ψυχολογία στην ομάδα» τόνισε ο Τούρκος τεχνικός. Ενισχυμένη απόδοση στο 4.00 ο Ναν να σημειώσει 4 ή περισσότερα εύστοχα τρίποντα. 

bwin: Build A Bet* στο Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός!

Με σύμμαχο την παράδοση

Στον ισπανικό «εμφύλιο» η Βαλένθια επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 89-76. Οι Μαδριλένοι δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τον ρυθμό, υπέπεσαν σε λάθη και με το κάκιστο 22,6% στα τρίποντα δεν κατάφεραν να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο (5-5). Ο Λάιλς ξεχώρισε με 23 πόντους, όμως δεν είχε άλλους συμπαραστάτες. Επιστρέφει στην έδρα της, όπου σε τέσσερις αναμετρήσεις μετρά ισάριθμες νίκες. Σύμμαχος η παράδοση για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, αφού στα 15 πιο πρόσφατα στη Μαδρίτη μετρά 13 νίκες. Στο 1.72 το γεγονός να επιτευχθούν περισσότεροι από 167.5 πόντοι στην αναμέτρηση. 

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ»

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα