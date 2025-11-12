bwin: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα*! (13/11)

Ο Παναθηναϊκός δίνει τον τέταρτο διαδοχικό εκτός έδρας αγώνα στη EuroLeague και με τον Φαρίντ στο ρόστερ αναζητά τη νίκη κόντρα στη Ρεάλ.

Χαμόγελα για Φαρίντ

Παρά τις σημαντικές απουσίες, ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Παρί με 101-95 φτάνοντας έτσι τις έξι επιτυχίες στη EuroLeague (6-4). Ο Φαρίντ στην πρεμιέρα του αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχία των «Πρασίνων», ολοκληρώνοντας το ματς με double-double,17 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Εργκίν Αταμάν είχε κάθε λόγο να χαμογελά, βλέποντας τους Μήτογλου, Σορτς να πραγματοποιούν εξαιρετικές εμφανίσεις, ενώ πολλές βοήθειες έδωσαν οι Σλούκας, Ναν. Οι «Πράσινοι» υπερίσχυσαν με 10 πόντους περισσότερους από δεύτερες ευκαιρίες (4-14), μοίρασαν 27 ασίστ για μόλις 10 λάθη και σούταραν με εντυπωσιακό 48% από το τρίποντο. Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης. «Επιθετικά με το ρολάρισμά του ο Φαρίντ στα πικ εν ρολ δημιουργούσε χώρους. Μας έδωσε αυτό που μας έλειπε στα τελευταία παιχνίδια και ελπίζω αυτή η νίκη να δώσει ψυχολογία στην ομάδα» τόνισε ο Τούρκος τεχνικός. Ενισχυμένη απόδοση στο 4.00 ο Ναν να σημειώσει 4 ή περισσότερα εύστοχα τρίποντα.

Με σύμμαχο την παράδοση

Στον ισπανικό «εμφύλιο» η Βαλένθια επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 89-76. Οι Μαδριλένοι δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τον ρυθμό, υπέπεσαν σε λάθη και με το κάκιστο 22,6% στα τρίποντα δεν κατάφεραν να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο (5-5). Ο Λάιλς ξεχώρισε με 23 πόντους, όμως δεν είχε άλλους συμπαραστάτες. Επιστρέφει στην έδρα της, όπου σε τέσσερις αναμετρήσεις μετρά ισάριθμες νίκες. Σύμμαχος η παράδοση για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, αφού στα 15 πιο πρόσφατα στη Μαδρίτη μετρά 13 νίκες. Στο 1.72 το γεγονός να επιτευχθούν περισσότεροι από 167.5 πόντοι στην αναμέτρηση.

