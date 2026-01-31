bwin: Priceboost & 0% Γκανιότα* στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός! (01/02)

Ντέρμπι κορυφής απόψε (21:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια με την πρωτοπόρο ΑΕΚ, να υποδέχεται τον 2ο Ολυμπιακό! Στους δύο βαθμούς η διαφορά των ομάδων.

Νίκη κορυφής

Το… απλό για την ΑΕΚ είναι να πάρει την 15η νίκη της σεζόν, ώστε να συνεχίσει να πορεύεται μόνη πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Ωστόσο έχει ν’ «αντιμετωπίσει» και την… παράδοση. Κι αυτό γιατί η Ένωση ηττήθηκε και στα έξι τελευταία ντέρμπι πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό! Καμία ομάδα όμως από αυτό το ζευγάρι δεν «έγραψε» επτά συνεχόμενες ήττες. Εννέα νίκες και μία ισοπαλία (1-1 με τον Άρη), στα δέκα τελευταία για την ΑΕΚ, που διατηρεί αήττητο δέκα αγώνων στο πρωτάθλημα. Τελευταία ήττα της ομάδας του Νίκολιτς; Το 2-0 του 1ου γύρου στο γήπεδο των «ερυθρόλευκων»! Σε φουλ «φόρμα» ο Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος είχε ένα γκολ στις πρώτες 24 τελικές, στις πρώτες δέκα εμφανίσεις του στο πρωτάθλημα. Στις επόμενες επτά όμως σκόραρε 11 φορές σε ακριβώς ισάριθμες τελικές!

Με την ψυχολογία στα ύψη

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από το μεγάλο «διπλό» στην έδρα του Άγιαξ (1-2), αποτέλεσμα που του έδωσε τη συμμετοχή στα play-off του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να δώσουν… συνέχεια με νίκη και στη Νέα Φιλαδέλφεια που θα τους επαναφέρει στην κορυφή του πρωταθλήματος. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει σημειώσει έξι γκολ (7 συμμετοχές) κόντρα στην ΑΕΚ, περισσότερα από κάθε άλλον αντίπαλο. Από την σεζόν 2008-09 και τότε που η Opta καταγράφει αναλυτικά δεδομένα στο Ελληνικό Πρωτάθλημα, μόνο οι Ελ Αραμπί (9) και Φορτούνης (8) έχουν περισσότερα τέρματα κόντρα στους «κιτρινόμαυρους», από τον Μαροκινό φορ.

