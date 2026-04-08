bwin: Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ ΧΩΡΙΣ Γκανιότα*!

Ακόμα δύο ματσάρες φιλοξενεί το αποψινό πρόγραμμα των προημιτελικών του Champions League. Στις 22:00 ξεκινούν οι αναμετρήσεις Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης.

bwin: Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Στα… ίσα
Η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται τη Λίβερπουλ στο Παρίσι στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τα προημιτελικά του Champions League. Απόλυτη ισορροπία στην «παράδοση» του ζευγαριού. Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν έξι φορές στο παρελθόν κι έχουν από έξι νίκες η καθεμία. Πιο πρόσφατη η περσινή τους διπλή… μάχη. Αμφότεροι επικράτησαν εκτός έδρας με 1-0, πριν οι Παριζιάνοι πάρουν την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι στο Άνφιλντ (4-1).

Αήττητη στους έξι πιο πρόσφατους αγώνες του Champions League απέναντι σε αγγλικές ομάδες (5 νίκες, 1 ισοπαλία) η Παρί. Παράλληλα έχει προκριθεί και στις τέσσερις νοκ άουτ αναμετρήσεις της απέναντι σε συλλόγους από το Νησί από την αρχή της περασμένης σεζόν (Λίβερπουλ, Άστον Βίλα, Άρσεναλ και Τσέλσι). Αναμφίβολα mvp της φετινής Λίβερπουλ και στο Champions League είναι ο Ντόμινικ Σομποσλάι. Ο Μαγυάρος μέσος βρίσκεται στην 1η θέση μεταξύ των παικτών των «κόκκινων» στη φετινή διοργάνωση σε γκολ (5) και ασίστ (4)! Στην bwin σε Ενισχυμένη Απόδοση στο 2.60 νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν Ημίχρονο/Τελικό.

«Ταυρομαχία» στη Βαρκελώνη
Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης αναμετρήθηκαν το Σάββατο, ίσως στο πιο… αδιάφορο μεταξύ τους ματς αυτό το δεκαήμερο! Οι «μπλαουγκράνα» πέρασαν με 2-1 από τη Μαδρίτη και συνέχισαν την πορεία τους προς την κατάκτηση του τίτλου. Απόψε όμως οι «ροχιμπλάνκος» ψάχνουν αποτέλεσμα που θα τους δώσουν προβάδισμα πρόκρισης έναντι των Καταλανών! Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν για 5η φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, με όλες τις αναμετρήσεις να είναι στη φάση των προημιτελικών του Champions League.

H Ατλέτικο Μαδρίτης έχει χάσει μόνο ένα από τα προηγούμενα τέσσερα παιχνίδια της στο Champions League απέναντι στην Μπαρτσελόνα (2 νίκες, 1 ισοπαλία) και έχει αποκλείσει την ομάδα της Καταλονίας και στις δύο προηγούμενες νοκ άουτ αναμετρήσεις τους (2-1 συνολικό σκορ το 2013-14 και 3-2 το 2015-16). Στο 3.25 τιμάται η Ενισχυμένη Απόδοση στην bwin, να μοιράσει 1+ ασίστ ο Γιαμάλ.

