bwin: Παρί – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα*! (11/11)

Νίκη και restart στο Παρίσι ψάχνει απόψε (22:00) ο Παναθηναϊκός, στο πρώτο από τα δύο ματς αυτής της εβδομάδας στη EuroLeague.

Νίκη… restart

Ο Παναθηναϊκός, που ταλανίζεται από προβλήματα τραυματισμών, μετρά δύο στη σειρά ήττες (αμφότερες εκτός έδρας), με ισάριθμες κακές εμφανίσεις. Ο Εργκίν Αταμάν θέλει να δει την ομάδα του να παρουσιάζει καλύτερο πρόσωπο κυρίως στην άμυνα, ώστε να επιστρέψει στις νίκες στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Παρί. Άλλωστε οι «πράσινοι» δέχτηκαν κατά μέσο όρο 89,0 πόντους από την Μονακό και τον Ερυθρό Αστέρα (92 στο Μονακό και 86 στο Βελιγράδι). Δύο φορές πανηγύρισε πέρσι η Παρί επί του Παναθηναϊκού. Στο Παρίσι με 84-80 και στην έδρα του «τριφυλλιού» 98-101. Ρεκόρ 5-4 «τρέχουν» οι «πράσινοι», που εκτός έδρας επικράτησαν της Μπασκόνια και της Εφές. Εκτός οι τραυματίες Χολμς, Γιουρτσέβεν, Λεσόρ, Τολιόπουλος. Στην αποστολή ο νεοαποκτηθείς σέντερ Κένεθ Φαρίντ. Στην bwin η Ενισχυμένη Απόδοση νίκη Παναθηναϊκού με 5 ή περισσότερους πόντους τιμάται στο 2.55.

Να πανηγυρίσει ξανά

Από τρεις σερί ήττες προέρχεται και η Παρί, που με «όχημα» την έδρα της θέλει να επανέλθει στις επιτυχίες. Το σύνολο του Φραντσέσκο Ταμπελίνι ηττήθηκε στο γήπεδο της από την Εφές (80-90) και την Μπάγερν Μονάχου (82-86), αλλά και στο Μιλάνο με 86-77. Κορυφαίος παίκτης των Παριζιάνων ο Ναντίρ Ιφί, ο οποίος σκοράρει κατά μέσο όρο 22,1 πόντους, μοιράζει 3,9 ασίστ, ενώ στην στατιστική του έχει και 1,9 κλεψίματα! Με 89,0 πόντους που σημειώνει η Παρί αποτελεί την 5η κορυφαία επίθεση της EuroLeague. Ενισχυμένη Απόδοση 2.10 στην bwin να σκοράρει περισσότερους πόντους ο Ιφί από τον Ναν απόψε.

