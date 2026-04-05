bwin: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός & Ολυμπιακός – ΑΕΚ ΧΩΡΙΣ Γκανιότα*!

Η κούρσα για την κατάκτηση του Ελληνικού Πρωταθλήματος ξεκινά, με την ΑΕΚ στην… pole position. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός, 3ος ο ΠΑΟΚ. Σε ρόλο ρυθμιστή ο Παναθηναϊκός, ξεκινά από την 4η θέση και το -11 από την κορυφή.

Ν' αλλάξει πρόσωπο

Ξεκίνημα στη Τούμπα και κόντρα στον Παναθηναϊκό (19:00) για τον ΠΑΟΚ, που καλείται να κάνει… reset! Τέσσερις ισοπαλίες (οι τρεις χωρίς σκορ) και μόλις δύο νίκες ο απολογισμός της ομάδας του Λουτσέσκου στο φινάλε της κανονικής περιόδου. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός από την 1η Φεβρουαρίου έμεινε αήττητος με έξι νίκες και δύο ισοπαλίες! Ο «δικέφαλος» καλείται ν’ αλλάξει πρόσωπο και να επικρατήσει του «τριφυλλιού», μεταφέροντας το… βάρος του αποτελέσματος στο ματς Ολυμπιακός – ΑΕΚ (21:00). Του… πάνε του ΠΑΟΚ τα playoffs, μιας και οι «ασπρόμαυροι» επικράτησαν και στα επτά τελευταία εντός έδρας παιχνίδια, σκοράροντας μάλιστα δύο ή περισσότερα γκολ σε έξι από αυτές τις νίκες!

Καμία ομάδα δεν έχει κερδίσει ποτέ οκτώ συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια σε playoffs ή playouts από τότε που εισήχθη το format το 2019/20. Σημαντικό στατιστικό για τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι «χτυπάει» νωρίς! Συγκεκριμένα το «τριφύλλι» έχει σκοράρει περισσότερα γκολ στο πρώτο 15λεπτο των αγώνων του πρωταθλήματος από κάθε άλλη ομάδα φέτος (11), ενώ ο ΠΑΟΚ έχει σκοράρει περισσότερα γκολ στο 1ο ημίχρονο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στη διοργάνωση (27).

Για την κορυφή με το… καλημέρα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των playoffs και θέλει τη νίκη, ώστε να βρεθεί με το… καλημέρα στην κορυφή. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μαζί τους και την «παράδοση», καθώς έχουν επικρατήσει σε έξι από τα επτά τελευταία ματς με την ΑΕΚ, με μοναδική εξαίρεση την εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 στην πιο πρόσφατη μεταξύ τους αναμέτρηση στο πρωτάθλημα (Φεβρουάριος 2026)!

Παράλληλα η Ένωση δείχνει να έχει πρόβλημα στο Φάληρο, έχοντας ηττηθεί στα δέκα από 14 τελευταία της ματς εκεί (2 νίκες, 2 ισοπαλίες), συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων τεσσάρων επισκέψεών της. Για την κανονική περίοδο, ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 στον αντίστοιχο αγώνα, ενώ η αναμέτρηση της Νέας Φιλαδέλφειας ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή (1-1). Με μηδέν παθητικό οι πέντε πιο πρόσφατες νίκες της ομάδας του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ, ανεξαρτήτως έδρας.

