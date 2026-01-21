bwin: ΠΑΟΚ – Μπέτις με 0% Γκανιότα*! (22/01)

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αναζητούν νίκες σε Θεσσαλονίκη και Βουδαπέστη, διεκδικώντας ακόμα και την απευθείας πρόκρισή τους, στις νοκ άουτ αναμετρήσεις του Europa League.

Όλα για την οκτάδα

Ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη χρονικά (19:45) ελληνική ομάδα, που θα ριχτεί στη «μάχη» του Europa League απόψε. Ο «δικέφαλος» υποδέχεται στη Τούμπα την Μπέτις και ψάχνει νίκη… υπέρβαση, προκειμένου να εξαντλήσει τις πιθανότητες, ακόμη και για απευθείας πρόκριση στις νοκ άουτ αναμετρήσεις της διοργάνωσης. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι αήττητη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της στο Europa League με δύο νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες. Καταγράφει έτσι το μεγαλύτερο σερί της στη διοργάνωση από το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου του 2013 με έξι ματς. Δέκα διαφορετικούς σκόρερ μετρά φέτος ο ΠΑΟΚ στη διοργάνωση, περισσότερους από κάθε άλλη ομάδα. Με 13 γκολ υπέρ, οι Θεσσαλονικείς έχουν την κορυφαία επίθεση, μαζί όμως με τις Λυών και Μίντιλαντ, που έχουν σκοράρει ισάριθμες φορές! Στην bwin η Ενισχυμένη Απόδοση, νίκη ΠΑΟΚ και over 3,5 γκολ στον αγώνα, τιμάται στο 7.50.

Νίκη… οξυγόνο

«Διπλό» που θα τον βγάλει από την εσωστρέφεια, μετά τη συντριβή από την ΑΕΚ (4-0) και παράλληλα θ’ αυξήσει τις πιθανότητες του ώστε ν’ αποφύγει τα playoffs, θέλει απόψε (22:00) ο Παναθηναϊκός στη Βουδαπέστη. Βελτιωμένο εμφανίζεται το «τριφύλλι» στα μετόπισθεν, στα ματς του Europa League και υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ. Από το ντεμπούτο του Ισπανού στον πάγκο της ομάδας μόνο Μπολόνια και Πόρτο (5) έχουν δεχθεί λιγότερα σουτ στον στόχο από τους «πράσινους» (6). Μετά την Στουτγκάρδη (6,5), ο Παναθηναϊκός κερδίζει κατά μέσο όρο 6,3 κόρνερ ανά αγώνα στη φετινή διοργάνωση. Με 4 γκολ ο Κάρολ Σφιντέρσκι, βλέπει μπροστά του μόνο τον Πέταρ Στάνιτς της Λουντογκόρετς (6) στηn σχετική λίστα της League Phase. Στο 5.75 η Ενισχυμένη Απόδοση στην bwin, για νίκη Παναθηναϊκού με μηδέν παθητικό.

