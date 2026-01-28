bwin: Παναθηναϊκός – Ρόμα με 0% Γκανιότα*!

Κόντρα τις απουσίες του ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη απόψε (22:00) απέναντι στη Ρόμα στο ΟΑΚΑ, ώστε να πετύχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο φινάλε της League Phase του Europa League.

bwin: Build A Bet* στο Παναθηναϊκός – Ρόμα!

Νίκη… γιατρικό

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει κι εμφανίζει «διπλό» πρόσωπο φέτος. Από την καλή εμφάνιση στο γήπεδο της Φερεντσβάρος και την εξασφάλιση της πρόκρισης στα play-off του Europa League, στα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα του πρωταθλήματος. Το «τριφύλλι» θέλει μία μεγάλη… νίκη που θα δώσει την ψυχολογική ώθηση, αλλά και θα βοηθήσει στο καλύτερο δυνατό πλασάρισμά του στην τελική κατάταξη. Με πολλές απουσίες κατέστρωσε τα πλάνα του ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος δεν υπολογίζει τον τιμωρημένο Σβιντέρσκι, τους τραυματίες Τσιριβέγια, Πελίστρι, Καλάμπρια, Τζούρισιτς και Ντέσερς. Μοναδικός διαθέσιμος εξτρέμ ο Ζαρουρί κι επιθετικός ο Πάντοβιτς. Στην bwin σε Ενισχυμένη Απόδοση και στο 4.50 να κάνει 2+ σουτ εντός εστίας ο Μίλος Πάντοβιτς.

bwin: Παναθηναϊκός – Ρόμα με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Να «κλειδώσει» την οκτάδα

Η Ρόμα επέστρεψε στην Αθήνα μετά τις διπλές «μάχες» του 2009-10 με τον Παναθηναϊκό και τις δύο ήττες που γνώρισε από τους «πράσινους» με 3-2 σε ΟΑΚΑ και Olimpico. Οι Ρωμαίοι βρίσκονται στην 6η θέση με 15 βαθμούς και θέλουν τη νίκη, ώστε ν’ αποφύγουν τη διαδικασία των play-offs. Τρεις νίκες μακριά από την έδρα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις για τους «τζιαλορόσι» στη διοργάνωση. Οι δύο με μηδέν παθητικό! Δεν είναι διαθέσιμοι οι τραυματίες Ελ Σαράουι, Κονέ, Ντόβμπικ, Ερμόσο και Γκολίνι.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΜΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ