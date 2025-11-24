bwin: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν με 0% Γκανιότα*! (25/11)

Την Παρτιζάν υποδέχεται εντός έδρας ο Παναθηναϊκός (21:15), που θέλει να κάνει το 4×4 στη EuroLeague.

Συνέχεια στις νίκες

Ο Παναθηναϊκός καταγράφει τρεις στη σειρά νίκες για τη EuroLeague. Ανέβασε το ρεκόρ του στο 8-4 κι απόψε στο Telekom Center Athens, θέλει ακόμα ένα… ροζ φύλλο. Αυτή την φορά κόντρα στην Παρτιζάν. Δεύτερη κορυφαία επίθεση της διοργάνωσης οι «πράσινοι» με 89,3 πόντους μέσο όρο. Άλλωστε σε αυτό το σερί οι παίκτες του Αταμάν σημείωσαν δύο φορές περισσότερους από 100 πόντους (101 με Παρί εκτός, 103 με Ντουμπάι εντός), ενώ ακόμα και στη νίκη με την Ρεάλ πλησίασαν τον μέσο όρο τους σημειώνοντας 87! Στο «τριφύλλι» δεν υπολογίζουν στους τραυματίες Χολμς, Γιουρτσεβέν, Όσμαν, την ώρα που επέστρεψε ο Τολιόπουλος. Στην bwin η νίκη του Παναθηναϊκού και over 170,5 πόντοι στον αγώνα τιμάται σε απόδοση 2.20.

Σε… κρίση

Η Παρτιζάν βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση έχοντας νικήσει μόλις μία φορά στα εννέα τελευταία! Μοναδική επιτυχία αυτή επί της Μονακό στο Βελιγράδι με 78-76. Σημαντική η απουσία του Κάρλικ Τζόουνς από την περιφέρεια, κάτι που «ανάγκασε» τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να προχωρήσει στην απόκτηση του Νικ Καλάθη. Εκτός και οι Νάκιτς, Λάκιτς και Μποσνιάκοβιτς για την σέρβικη ομάδα. Ρεκόρ 4-8 «τρέχει» η Παρτιζάν μέχρι τώρα στη EuroLeague. Ξεχωρίζει ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος μετρά σε 25’ λεπτά παρουσίας 11,3 πόντους, 6,5 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 17,5 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης!

