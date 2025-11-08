ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
bwin: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ με 0% Γκανιότα*! (09/11)

Ντέρμπι αποδείξεων για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Οι «πράσινοι» θέλουν νίκη… οξυγόνο. Οι «δικέφαλος» μία ακόμα απόδειξη πως αντέχει στα δύσκολα.

bwin: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ με Build A Bet*!

Νίκη… οξυγόνο ή πρωτιάς

Σε μία χρονιά που ο στόχος του πρωταθλήματος δείχνει να ξεφεύγει, ο Παναθηναϊκός θέλει την πρώτη του νίκη σε ντέρμπι. Στο μοναδικό τους ντέρμπι, οι «πράσινοι» ήρθαν ισόπαλοι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Αντίθετα ο ΠΑΟΚ στην εκκίνηση της αγωνιστικής βρισκόταν στην κορυφή του Ελληνικού Πρωταθλήματος κι εκεί θέλει να παραμείνει, ψάχνοντας την τρίτη νίκη της σεζόν σε ντέρμπι! Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου επικράτησε με ανατροπή του Ολυμπιακού στη Τούμπα (2-1), ενώ πέρασε και από τη Νέα Φιλαδέλφεια επικρατώντας της ΑΕΚ με 2-0.

Pre Match & Live στατιστικά και πληροφορίες με το bwin Player Pro powered by Opta!

Οι αριθμοί του ντέρμπι

Δύο στη σειρά νίκες κόντρα στον ΠΑΟΚ, σε επίπεδο πρωταθλήματος, μετρά ο Παναθηναϊκός. Σε περίπτωση που επικρατήσει απόψε στη Λεωφόρο, ισοφαρίζει το σερί της περιόδου, Νοέμβριος 2012 – Μάρτιος 2015. Από την άλλη ο «δικέφαλος» επικράτησε στα 9 από τα 20 ντέρμπι για το Ελληνικό Πρωτάθλημα, από το 2020-21. Αυτές είναι οι περισσότερες ήττες που γνώρισε το «τριφύλλι» από οποιαδήποτε άλλη ομάδα της κατηγορίας! Στον Γιάννη Κωνσταντέλια ταιριάζουν όπως φαίνεται οι αναμετρήσεις κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο διεθνής επιτελικός μέσος με 2 γκολ και 3 ασίστ, καταγράφει συμμετοχή σε 5 γκολ της ομάδας του. Μοναδική καλύτερη επίδοση, αυτή επί της ΑΕΚ (4 γκολ – 2 ασίστ). Αν εξαιρεθούν τα αυτογκόλ, οι γηπεδούχοι βρίσκουν γκολ κυρίως από τον Κάρολ Σφιντέρσκι. Ο Πολωνός σημείωσε τα 4 από τα 8 τελευταία τέρματα του «τριφυλλιού».

