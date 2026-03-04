bwin: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ με 0% Γκανιότα* & PriceBoosts!

Νίκη για να προσπεράσει τον Λεβαδειακό και να φτάσει στην 4η θέση του Ελληνικού Πρωταθλήματος, θέλει ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΟΦΗ.

Είναι στα… πάνω του

Μετά την πρόκριση στους «16» του Europa League και σε συνδυασμό με το αήττητο σερί που «τρέχει» από τις 18 Ιανουαρίου, ο Παναθηναϊκός είναι ανεβασμένος και θέλει νίκη επί του ΟΦΗ στη Λεωφόρο, για να φτάσει στην 4η θέση και στο +3 από το Κυριακάτικο αντίπαλό του Λεβαδειακό! Το «τριφύλλι» επικράτησε στα πέντε από τα επτά τελευταία ματς πρωταθλήματος κόντρα στους Κρητικούς (δύο ισοπαλίες). Τελευταία φορά που οι «πράσινοι» δεν έχασαν σε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια σε αυτό το ζευγάρι ήταν την περίοδο Δεκέμβριος 2008–Μάρτιος 2012! Σε τρομερή κατάσταση ο φορ του Παναθηναϊκού Ανδρέας Τετέι, που έχει άμεση συμμετοχή σε τρία γκολ στις πέντε εμφανίσεις του απέναντι στον ΟΦΗ, στο πρωτάθλημα με δύο γκολ και μία ασίστ. Δύο γκολ στα δύο πιο πρόσφατα ματς πρωταθλήματος για τον Έλληνα διεθνή φορ, που σκόραρε ακόμα τρεις φορές στα δύο παιχνίδια με την Βικτόρια Πλζεν! Στην bwin η απόδοση να σκοράρει το 1ο γκολ ο Τετέι τιμάται σε απόδοση 3.80.

Στη μάχη της 5ης θέσης

Ο ΟΦΗ έχει εξασφαλίσει μία θέση στον τελικό του Κυπέλλου, όμως θέλει να διεκδικήσει την έξοδο στην Ευρώπη και μέσω της 5ης θέσης, σε περίπτωση που δε νικήσει τον ΠΑΟΚ στον τελικό! Έξι αγώνες χωρίς νίκη στην έδρα του Παναθηναϊκού συμπλήρωσαν οι Κρητικοί (δύο ισοπαλίες – τέσσερις ήττες). Τελευταίο «διπλό» τον Αύγουστο του 2019 (1-3)! Ο ΟΦΗ έχει επικρατήσει τα πέντε από τα τελευταία οκτώ παιχνίδια πρωταθλήματος (μία ισοπαλία – δύο ήττες). Δηλαδή περισσότερα από ό,τι είχε στα προηγούμενα 14 παιχνίδια της φετινής σεζόν (τέσσερις νίκες – δέκα ήττες). Σε απόδοση 11.50 στην bwin, η νίκη του ΟΦΗ και ο Παναθηναϊκός να μην σκοράρει.

