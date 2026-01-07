ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

bwin: Παναθηναϊκός – Μπολόνια με 0% Γκανιότα* & Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Χαρακτήρα «τελικού» έχει αποκτήσει η αποψινή (21:15) αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπολόνια στο Telekom Center Athens.

bwin: Build A Bet* στο Παναθηναϊκός – Μπολόνια!

Τελικός…

Για τον Παναθηναϊκό απόψε δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πέρα από τη νίκη, για πολλούς λόγους. Οι «πράσινοι» θέλουν να βγουν από το αγωνιστικό τέλμα, που τους έφεραν οι διαδοχικές ήττες από Ολυμπιακό και Μιλάνο στο Telekom Center Athens. Η πιο πρόσφατη είναι αυτή από την ιταλική ομάδα, με τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν να δείχνουν εικόνα… παραίτησης στο φινάλε! Μοναδικοί παίκτες που ξεχώρισαν οι Κώστας Σλούκας και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είχε σε 25 λεπτά, 13 πόντους, 10 ασίστ για 1 λάθος και 2 κλεψίματα! Από την άλλη ο Ισπανός φόργουορντ έμεινε στον αγώνα 37 λεπτά, με 17 πόντους (4/5 τρίποντα) και 7 ριμπάουντ. Στην bwin η απόδοση να έχει ο Ερνανγκόμεθ over 15,5 πόντους και ριμπάουντ τιμάται στο 1.72. 

bwin: Παναθηναϊκός – Μπολόνια με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Ανεβασμένη κι επικίνδυνη

Η Μπολόνια βρίσκεται σε πολύ κατάσταση, καθώς προέρχεται από δύο στη σειρά νίκες. Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς στα τρία σερί ματς που είχε στην έδρα της ηττήθηκε μόνο από τον Ολυμπιακό (94-97). Όμως στη συνέχεια επικράτησε της Μιλάνο (97-85) και της Ζαλγκίρις Κάουνας (83-79)! Απόλυτος πρωταγωνιστικής της ομάδας από την περιοχή της Εμίλια-Ρομάνια ο Καρσέν Έντουαρντς με 17,4 πόντους(43,8% τρίποντα). Κομβικός για το παιχνίδι των Ιταλών ο Μάθιου Μόργκαν. Ο Αμερικανός γκαρντ με 41% τρίποντο σκοράρει κατά μέσο όρο 13,4 πόντους! Επικίνδυνη ομάδα έξω από τα 6.75μ. η Μπολόνια, καθώς με 38,2% είναι η 4η καλύτερη στη EuroLeague! Σημαντική απουσία αυτή του τραυματία Λούκα Βιλδόσα. 

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΜΠΟΛΟΝΙΑ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα