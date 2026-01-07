bwin: Παναθηναϊκός – Μπολόνια με 0% Γκανιότα* & Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Χαρακτήρα «τελικού» έχει αποκτήσει η αποψινή (21:15) αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπολόνια στο Telekom Center Athens.

Τελικός…

Για τον Παναθηναϊκό απόψε δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πέρα από τη νίκη, για πολλούς λόγους. Οι «πράσινοι» θέλουν να βγουν από το αγωνιστικό τέλμα, που τους έφεραν οι διαδοχικές ήττες από Ολυμπιακό και Μιλάνο στο Telekom Center Athens. Η πιο πρόσφατη είναι αυτή από την ιταλική ομάδα, με τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν να δείχνουν εικόνα… παραίτησης στο φινάλε! Μοναδικοί παίκτες που ξεχώρισαν οι Κώστας Σλούκας και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είχε σε 25 λεπτά, 13 πόντους, 10 ασίστ για 1 λάθος και 2 κλεψίματα! Από την άλλη ο Ισπανός φόργουορντ έμεινε στον αγώνα 37 λεπτά, με 17 πόντους (4/5 τρίποντα) και 7 ριμπάουντ. Στην bwin η απόδοση να έχει ο Ερνανγκόμεθ over 15,5 πόντους και ριμπάουντ τιμάται στο 1.72.

Ανεβασμένη κι επικίνδυνη

Η Μπολόνια βρίσκεται σε πολύ κατάσταση, καθώς προέρχεται από δύο στη σειρά νίκες. Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς στα τρία σερί ματς που είχε στην έδρα της ηττήθηκε μόνο από τον Ολυμπιακό (94-97). Όμως στη συνέχεια επικράτησε της Μιλάνο (97-85) και της Ζαλγκίρις Κάουνας (83-79)! Απόλυτος πρωταγωνιστικής της ομάδας από την περιοχή της Εμίλια-Ρομάνια ο Καρσέν Έντουαρντς με 17,4 πόντους(43,8% τρίποντα). Κομβικός για το παιχνίδι των Ιταλών ο Μάθιου Μόργκαν. Ο Αμερικανός γκαρντ με 41% τρίποντο σκοράρει κατά μέσο όρο 13,4 πόντους! Επικίνδυνη ομάδα έξω από τα 6.75μ. η Μπολόνια, καθώς με 38,2% είναι η 4η καλύτερη στη EuroLeague! Σημαντική απουσία αυτή του τραυματία Λούκα Βιλδόσα.

